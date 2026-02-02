如何與家中老寶貝溝通？專家列「4大NG句型」別再用命令方式說話

你有多久沒有跟父母好好說話了呢？日本國內規模最大的居家護理「株式會社Goldilocks」創辦人兼共同代表萩原礼紀於《高齡父母溝通術》一書中，分享與年邁父母溝通的詳盡策略，無論是針對父母說不聽、講不動、固執己見，還是應付嘮叨話從前、插手管太多，或是重要的生活起居和醫療長照問題討論，都有具體建議。以下為原書摘文：







日常中不經意的「傳達失誤」



說到對話，就是連續不經心的話語。若是親子的對話那更不用說了，彼此當然是直言不諱的想說什麼就說什麼吧？ 但是，其實，這種「不經心的對話」，潛藏著一不小心就會刺傷父母的話語。

舉例來說，「你～一點嘛」這句話。我想大家都說過，但是這句話能把任何內容變成「命令」。子女對父母說「你快一點嘛」、「你認真一點嘛」的話，他們會開心的回應嗎？ 即便沒有惡意，但是父母感覺受傷的話，就會是很傷感、很遺憾的事。

有什麼想說的話儘管說，沒必要忍耐，但只是簡單的換個說法，「冷言冷語」的親子關係，就能轉變為「關係融洽」的親子關係。不管父母是住在附近，還是久久才見一面都能用得上，所以，現在就開始第一堂課，一起來學學看吧。





NG說法：你不能吃快一點嗎？



X：你不能吃快一點嗎？

O：抱歉！是不是菜的味道太淡了？

大費周章的親自下廚為父母做菜，但他們卻吃得很慢。你可能在心裡打了個大大的問號「怎麼搞的？」但是，「你不能吃快一點嗎？」絕不是長輩想聽到的話。因為這句話裡隱含著「動作太慢，吃快一點」的命令訊息。這會引發對方「必須保護自己」的自我保護反應，而導致反駁。

如果想解決問題的話，請試探性的問問「吃得慢的原因」。例如，「抱歉！是不是 菜的味道太淡了？」這種問法，可以把不想吃歸咎於「調味」，引導父母說出真正的想法。

吃得慢的原因有很多種。例如，手指、手臂、手腕、肩膀、脖子等處疼痛或不適， 吃飯的速度就會變差。其他也可能像是「食材滑溜不好夾」、假牙不好咬、下巴或舌頭無力咬不斷等等。還有說不定他一開始就不餓。總之請先試探性詢問，踏出「探索原因的一步」，應該就能找到解決問題的線索。





NG說法：你走快一點好不好？



X：你走快一點好不好？

O：咦，你走路很快耶。沒關係嗎？腳會不會痛？

長輩外出時會不經意說出「你走快一點好不好？」父母聽到這句話會有什麼心情 呢？恐怕絕對不是「好哦，樂意之至」吧。應該想想「爸媽為什麼不能與子女用同樣的步伐走路」。也許他累了所以走不快。也許因為老化，走路的速度比以前慢很多。

不論如何，像X那樣傳達「自己角度的訊息」，也不會讓狀況好轉。相反的，O的傳達方式是在確認長輩的狀態。是一種「對方角度的訊息」：「如果狀況不好，我會幫你！」這時，如果父母回答「很痛，很吃力，不舒服」，你就可以提議：「那休息一下吧。」父母也會把照顧自己的兒女視為值得信賴的對象。

如果父母陷入思考，或是做出心不在焉的反應時，請默默的跟隨在旁就好。說不定他正回憶起你小時候一起散步的往事。伴隨在側，不要心急，是讓年長父母安心的動作。





NG說法：快點準備啦，大家都在等著呢！



X：快點準備啦，大家都在等著呢！

O：放心！不論多久，我們都會等你的。

「快點準備啦，大家都在等著呢！」是外出前很容易脫口而出的話，但是這種表達不太討人喜歡。雖然長輩多少加快了速度，但是同時，「焦慮」和「緊張」的情緒也會增加。因而容易發生「跌倒」和「遺漏」等問題，反而因此讓事態變得更麻煩。

O的傳達方式是「放心，不論多久，我們都會等你的」。這句話準確傳達了「現在 你眼前的人在等你」的事實，同時也體貼的包容長者，是一則「積極性的表達」。

聽到這句話，父母先是服下了定心丸，心情也會轉變為「孩子們願意等我雖然好， 但是實在不好意思」。自然而然的產生「讓別人等不太好」的心理。於是變化成自發性「加快動作」的心情。

由於是當事人自己「想加快速度」，不會產生「焦慮」和「不安」 的情緒，動作也會變得平順流暢。所以請多留意不要給予「指示或命令」，而是提出能讓「長輩主動想這麼做」=自發性的行為變化的建議。





NG說法：爸爸你年紀也大了，別太逞強。



X：爸爸你年紀也大了，別太逞強。

O：上次和爸爸一起去森林公園是 幾年前的事啊？

「年紀也大了」的下一句，接的是「別太逞強」，所以兒女是擔心高齡的父母，想傳達「別做不合時宜的事」的訊息吧。 但是父母聽到這句話，會有什麼心情呢？可能很多人會想「我還沒老呢」「別把 我當成沒用的老人」。

這不經意的一句話，就像對體態豐滿的人說：「你是個胖子」一樣。雖然這句話沒有錯，但是對方應該會產生「那又怎樣？」的感覺，甚至有「被侮辱」的感受。

不希望長輩勉強自己、逞強，不如嘗試問他一些「讓他感到歲月流逝的問題」。 「上次和爸爸一起去森林公園是幾年前的事啊？」是個追溯過往回憶的提示。父母心中自然會湧出「自己真的也老了啊」的感慨，也領悟到「今非昔比」。此時再表達希望他不要勉強自己，對方接受的可能性也會提高。這個個案最大的重點是「提示讓父母主動改變行為的話」。

（本文摘自／高齡父母溝通術：80個讓長輩主動改變的有效句型，學會不動怒、不吵架、不抓狂，和爸媽好好說話／遠流出版）

