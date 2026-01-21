如何解決格陵蘭問題？川普：我們和北約都會滿意

美國總統川普第二任期就職滿周年記者會。路透社



美國總統川普近來加劇他對拿下格陵蘭的威脅。不過他週二（1/20）語氣稍微放緩表示，相信能和北約（NATO）就此達成大家都滿意的結果。

川普週二凌晨先在社群媒體Truth Social上傳一張AI合成照，照片上的他將美國國旗插在格陵蘭土地上，而美國副總統范斯和國務卿盧比歐就站在他的背後。照片右下方還有一塊牌子寫著：「格陵蘭－美國領土－立於2026年。」

美國總統川普在社群媒體Truth Social上傳AI合成照，揚言要在格陵蘭土地上插上美國國旗和屬於美國領土的標誌。翻攝Truth Social

他還在另一則發文中強調，格陵蘭對美國國家和世界安全來說至關重要，美國「絕不會退縮」。

週二稍晚在白宮的就職週年記者會上，有記者問川普會為了奪下格陵蘭做到何種地步？他仍舊打出模糊牌：「你們會知道的。」

不過川普顯然語調放緩。他說，接下來會在瑞士達沃斯世界經濟論壇場邊「有很多與格陵蘭有關的會議」，而他會和北約盟友達成大家都滿意的結果。川普說：「我相信我們會找到解決辦法，北約會很開心，我們也會很開心，但為了安全因素，我們需要格陵蘭。」

川普同時強調，如果北約沒有美國的加入，將不會像現在一樣強大。他還說，他和英國、法國等歐洲領袖關係良好，但不會接受邀請前往巴黎參加G7峰會。

法國總統馬克宏近日向川普發出私人簡訊，提議週四（1/22）在巴黎舉行G7峰會，還打算邀請俄羅斯、烏克蘭和丹麥代表參加場邊會談。

川普週二凌晨在Truth Social公布馬克宏傳給他的私人簡訊，其中馬克宏直接提出對川普併吞格陵蘭野心的疑問。

根據川普公布的簡訊內容，馬克宏寫著：「我的朋友，我們在敘利亞議題意見完全一致。在伊朗議題上，我們可以一起成就大事。我不懂你在格陵蘭議題上的作為。」

