如何解讀美對中晶片關稅延期？紐時：美正拿捏分寸避免中方強烈反彈

美國貿易代表署結束拜登時期貿易調查，宣布對中國大陸輸美晶片加徵關稅，但新規實施時程延後至2027年6月23日，在這18個月暫緩期內將先維持0%關稅，屆時上調幅度也未定。紐約時報報導，有分析人士指出，北京對華府點名針對中國或中企的動作「非常敏感」，而美方現在似乎正在拿捏分寸，避免讓中方感覺美方的行動專門針對中國。

上述貿易調查始於拜登政府2024年12月依「301條款」不公平貿易行為啟動的調查，依照規定，貿易代表署須在調查開始12個月內公布結果。根據該署23日發表的聯邦公報：「中國以取得半導體產業主導地位為目標的做法並不合理，並且對美國商業造成負擔或加以限制，因此構成美方採取行動的依據。」

除了貿易調查，川普政府還提議依據《232條款》國家安全相關法律規定，對半導體進口品加徵其他關稅。這項關稅原定於今年夏天公布，但美國官員一直在權衡如何實施，以鼓勵美國製造業發展，同時避免破壞與中國的關係。

紐時指出，目前仍不清楚美國政府將如何裁定是否開徵半導體關稅，但分析人士表示，美國對中國產品加徵關稅，北京可能極為不滿，感覺美方非常不友善。其他一些針對中國的行動已陸續展開：美國聯邦通信委員會22日宣布禁止在美銷售外國製新型無人機，本月初美國還對台實施大規模軍售。

華府安全諮詢公司「明燈全球戰略」（Beacon Global Strategies）執行總監舒曼（Sara Schuman）表示，中國對美方針對中國或中國企業的行動「非常敏感」；但若是企圖提升美國產業能力、且未明確針對中國的措施，北京的反應程度通常不會過於激烈。

舒曼曾任美國貿易官員，她說，「川普政府目前似乎正在拿捏分寸，採取影響遍及全球的行動，而非僅有中國受到影響」。

