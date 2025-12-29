如何評估網路成癮？ 國衛院從腦波解碼！結合AI研發有望成為新篩檢工具

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

現代人常常手機不離身，嚴重「網路成癮」可能會影響身心健康、人際關係、學業／工作表現等。為幫助識別、介入，國衛院與國立清華大學、陽明交通大學等團隊合作，成功開發出「網路成癮狀態自動分類系統」，有助於早期預警並及早改善網癮問題。

什麼是網路成癮？有哪些影響？ 網癮自評工具有何限制？

「網路成癮」指的是過度使用網路、電腦，而且難以自我控制，並有可能導致以下多種負面影響，是目前相當重要的健康與社會議題：

心理健康風險：憂鬱、焦慮、自殺風險上升

影響學業和社交

身體健康風險：眼疲勞、睡眠不足、肥胖風險提升等

不過，現行的自評工具較主觀，容易有偏誤，而且成癮行為背後的神經機制、對腦部功能的影響，以及認知健康的評測方法，目前仍然需要更多研究支持與技術開發。

因此，國衛院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心助研究員黃緒文、國立清華大學原子科學院工程與系統科學系教授吳順吉、陽明交通大學等，多所國內外研究機構合作，開發出準確率高達86％的自動分類系統，用於辨識大學生網路成癮狀態。

從腦波解碼開發網癮分類系統 助早期辨識、及時介入

研究團隊招募了92名大學生，包含42名網癮組、50名健康對照組，透過腦電儀紀錄靜止放鬆狀態下的腦波訊號，並計算不同腦區之間的同步性與功能性連結，再分析兩種能有效排除體積傳導干擾的同步性指標。





結果研究團隊發現，在放鬆狀態下，網癮組「額葉的delta頻段」、「全腦（尤其是枕葉）的gamma頻段」連結仍顯著高於對照組。黃緒文助研究員表示，delta波與抑制控制有關，gamma波與視覺刺激、衝動控制有關，這樣的結果顯示網癮改變了抑制控制功能、對視覺刺激的敏感度，網癮者在注意力、抑制控制與視覺處理等腦區呈現「過度同步」的狀態，推測與其衝動控制與獎賞系統失衡有關。





之後研究團隊使用機器學習模型，分類出有顯著差異的腦波同步性特徵、辨識網癮者，結果準確率可高達86％，顯著優於傳統自評量表，目前成果也已發表於國際頂尖期刊《Psychological Medicine》。





研究團隊認為，這套結合腦波同步性與機器學習的新方法，有望成為精神健康篩檢的新工具，運用於青少年校園心理健康篩檢、精神科初步鑑別、長者認知健康監測等，透過客觀評估補足現行主觀自評工具的限制。





國衛院國家高齡研究中心執行長許志成也表示，此次研究展現了腦波技術與人工智慧在精神健康篩檢上的應用潛力，不僅有助於早期識別青少年網路成癮風險，更為發展科學、客觀的心理健康工具開啟新方向。



