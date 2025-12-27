如何認命？上班像「上墳」！他「當沖一年虧10萬」：不工作會餓死、工作卻沒快樂

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

現代人總想過躺平人生，但現實哪有那麼容易，一名網友近日在 Dcard 工作版以「夢想就是不工作！」為題發文，坦言自己上班後才發現極度排斥工作，甚至形容每天上班就像「上墳」般沉重。他苦惱表示，不工作就沒有收入，但工作卻讓生活失去快樂，因此上網求助，希望能找到改善心情的方法。

一名網友在網上尋求改善上班沉重心情的方法。（示意圖／unsplash）

原 PO指出，曾詢問身邊能不工作的朋友原因，卻發現自己沒有本錢向他們效仿。首先，他父母早逝，無法依靠家人；其次，他不想成家，因童年父母爭吵的陰影讓他嚮往獨居生活；最後，他也嘗試過投資，曾失業在家當沖一年，結果虧損10萬元，後來改買ETF半年，收益有限，只能放棄重返職場。

廣告 廣告

他感嘆，工作對自己而言僅是維持呼吸，讓他能吃飯不餓死，但每天都毫無快樂可言。即使換過幾份相對輕鬆的工作，仍無法改變「像坐牢 8 小時」的心情。他更直言，自己沒有任何興趣，因此想知道大家是如何「認命」，又該如何擺脫這種沉重的心境。

此文一出，引發網友在底下熱烈討論，「不工作是對的，工作太苦了」、「我覺得大家都跟你一樣吧；我也不想上班，但不上班又沒有錢」、「我也是…工作會焦慮，不工作也會焦慮」、「輕鬆的工作，時間過很慢的」。

更多FTNN新聞網報導

下班只剩睡覺的命？她有收入卻無餘力生活 貼文掀上班族大共鳴

月薪不到35K卻天天內耗！他在公部門約僱半年崩潰 只因「這件事」

把自己想得太重要？他離職後才懂「一件事」 大票網友掀共鳴

