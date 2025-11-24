如何說服在野支持院版《財劃法》？ 鍾佳濱：期待地方首長發揮影響力

行政院發言人李慧芝與民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱向媒體說明今天的立法行政協調會報。楊文琪攝



藍白擬退回行政院提出的院版《財劃法》修正草案，行政院長卓榮今(11/24)日中午邀請執政黨黨團幹部，召開立法行政協調會報，會後立法院民進黨黨團幹事長鍾佳濱表示，朝野都有委員來自各的地方政府，希望行政院能夠持續跟22個縣市首長和財政長做充分說明，我想應該會得到各地方首長或者未來參選縣市長的支持，至於在野黨其他委員是否能夠遵循或願意追隨地方政府，讓他們來共同推動院版的《財劃法》，我們也是期待地方首長，要發揮他們的影響力。

廣告 廣告

行政院發言人李慧芝表示，剛剛在立法行政協調會報當中，再一次向黨團報告關於《財政收支劃分法》院版的內容，院長再次強調說，院版的《財政收支劃分法》合理的將中央以及地方的事權來做完整的劃分，在這個部分委員剛剛也有多做討論。

鍾佳濱說，今天經過財政部長、副院長還有院長的清楚說明，委員們都清楚了解，如果姑且稱去年12月倉促通過的為新版《財劃法》的話，那兩週前通過的就是暴衝版，在新版《財劃法》當中跟原版《財劃法》當中，看到院版已經調整了新版當中沒有去規範的事權要隨著錢共同去分攤到地方上去，那到底是哪些事權要下方到地方，跟著統籌分配稅款跟著一般性補助款，我想委員都聽得很清楚。

他指出，至於暴衝版為什麼行政院認為不可行，委員們也很清楚知道暴衝版相較於去年的新版，又足足增加了2646億，這已經完全超出舉債的上限，因此，這樣的《財劃法》是很困難執行的，尤其《財劃法》是財政的憲法，它是依據《憲法》第 10章到 13章為法源依據訂定的，它跟其他的《財政紀律法》、《預算法》還有《公債法》，都是我們財政四個支柱，如果增加了2646億，那未來的預算將會違反了《公債法》的規定，因此，我們很清楚知道只有院版的《財劃法》才能夠在符合相關法律的規範之下，又能夠依照《財劃法》的精神，將地方需要的財源跟事權同時交給地方政府。

不過，在野黨擬退回院版《畫法》，要如何說服在野黨放棄暴衝版，轉而支持行政院版《財劃法》?對此鍾佳濱回應說，朝野都有委員來自各的地方政府，我們希望行政院能夠持續跟22個縣市首長和財政長做充分的說明，當地方政府都充分了解暴衝版不可行，而院版較之於去年的新版能夠給地方更多的財源支持、也有更多事權的下放，我想應該會得到各地方首長或者未來參選縣市長的支持，至於在野黨的其他委員是否能夠遵循或願意追隨地方政府，讓他們來共同推動院版的《財劃法》，我們也是期待地方首長，要發揮他們的影響力。

李慧芝補充說，院版的《財劃法》經過與地方6次的溝通，還有參酌非常多的專家學者意見，這其實已經是目前獲得最大共識的版本，接下來我們會持續的跟22個縣市來溝通事權的部分，讓地方政府了解他們在獲得大筆財源的時候，也可以得到更多的地方自治，也可以強化他們的地方自治，這是最合理、也是最公平、最均衡的《財劃法》。

至於何時會公布各縣市的分配款數字?李慧芝表示，院版《財劃法》上分配公式、分配指標，明確的公平、公開、透明的寫在法條當中，所有包括分配比例、分配數字都在裡頭，裡面總共分成計劃型補助、一般型補助以及統籌分配稅款，而政院版《財劃法》也是比照舊版的《財劃法》，計劃型補助款的部分回復舊制，也就是說，地方政府會來提案，然後我們會來核定、推動，所以計劃型補助這個數字是浮動的，但是院版《財劃法》會保證各地方政府這3項數字的總額不會低於114年度。

更多太報報導

藍白要退回院版《財劃法》 卓榮泰：將開行政立法協調會議

稱院版財劃法「空有繁複公式」 藍委：缺試算、缺數據、缺誠意

籲支持行政院版財劃法 卓榮泰：修法通過後「新北增額六都最高」