如何讓普發現金1萬變2萬? 各銀行多元加碼 祭抽iPhone、機票及現金回饋

行政院於9月11日正式通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，經立法院三讀通過，而因應政府普發一萬元現金，各大銀行紛紛推出加碼活動。 圖 : （台幣示意圖）/ 資料照片

[Newtalk新聞] 因應政府普發一萬元現金，各大銀行紛紛推出加碼活動，提供抽獎、點數回饋及優惠券等多重好康，民眾可透過 ATM 領現或網路登記入帳方式參與，將普發現金轉化為更多福利。

台新銀行

ATM 領現抽獎

民眾於 11 月 17 日至 12 月 14 日期間透過ATM領取普發現金，即可參加「天天加碼抽大獎」活動，將抽出超過 5,000 名得主，最高可獲台新Point 10,000 點，並提供全家便利商店、OK超商、蔥香雞、美廉社等優惠券。

線上登記入帳抽獎

11 月 5 日至 12 月 14 日，民眾透過網路或行動銀行領取活動券並登記帳號， 12 月 31 日前完成入帳，可參加抽獎， 3 名得主將各獲 10,000 台新 Point。

Richart數位帳戶新戶優惠

即日起至 11 月 30 日，新戶開立 Richart 存款帳戶並輸入代碼「 2025cash 」，首次登入 App 可獲行動電源； 1 月 5 日前完成開戶者，子帳戶 10 萬元以內資金享 3.5 %優惠利率。 ATM 領現或線上入帳皆可參加加碼活動。

台北富邦銀行

ATM 提領抽獎

領取現金並綁定北富銀 LINE 官方帳號，即可參加抽獎，獎品包括 iPhone 17 Pro 256GB手機及現金獎項。

網路入帳抽現金

12 月 31 日前選擇入帳至北富銀帳戶，可抽取現金獎項，最高可達1萬元。

永豐銀行

至 12 月 31 日止，民眾透過 ATM 領取普發現金，可抽台北—沖繩雙人來回機票（ 2 名）及大全聯 1 萬元禮券（ 5 名）；透過網路登記入帳，則有機會抽小蜜豐金 Bee 16,888 點（ 3 名）或遠東SOGO百貨 5,000 元即享券（ 2 名）。

LINE Bank

登記入帳抽獎

即日起至 12 月 31 日，設定普發入帳至 LINE Bank 主帳戶即可參加現金抽獎，最高 39,900 元，新戶可再額外參加一次。

入帳後儲蓄、刷卡與投資優惠

普發入帳至 LINE Bank 口袋帳戶享 1.5 %活存利率；刷快點卡消費每週滿額可獲最高 4 %LINE POINTS或現金回饋；綁定證券帳戶可進行零手續費基金及 ETF 申購。

元大銀行

11 月 5 日至 2026 年 2 月 28 日，民眾透過 ATM 領現或指定入帳至元大銀行帳戶，即可參加抽獎。

指定入帳加碼

數位存款帳戶新舊戶可參加 10 萬元回饋金加碼抽獎，最高單次可獲 11 萬元，總獎金高達 50 萬元。

數位帳戶新戶優惠

新戶享 6 個月內最高 3 %活存利率，每月可享多達 99 次跨行提款或轉帳免手續費，完成任務再可獲最高 500 元回饋金。

玉山銀行

符合新戶資格者，首次開立新台幣及外幣數位帳戶並輸入代碼「 CASH10K 」，完成指定任務可獲刷卡金 800 元，限量 2 萬名。

注意事項：各銀行活動時間、抽獎資格及入帳方式略有差異，建議民眾參加前務必確認各銀行公告。

