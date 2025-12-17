如何讓狗狗記住自己的名字？訓練的「四個技巧」全部大公開！

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

相信各位飼主一定都曾經遇過，當你呼喚家中的狗狗時，牠卻一臉茫然，完全不知道那是在叫自己，其實狗狗並不是因為記不住名字，而是需要正確的引導與練習方式，以下為大家整理出四個實用技巧，希望能幫助你家的狗狗真正把名字牢牢記在自己的腦海裡。

一、名字只用在正面情境中

名字對狗狗來說應該要是好事情的開關，如果你常在責罵、制止時喊牠的名字，狗狗就容易把名字和壓力連結在一起，反而不想回應，因此飼主請練習在餵食、玩耍、稱讚、摸摸等愉快時刻呼喚牠的名字，讓牠們一聽到就產生好心情。

二、叫名字後立刻給回饋

一開始訓練時，只要狗狗在聽到名字後看向你、轉頭或有任何反應，都要立刻給予獎勵，例如稱讚牠們好棒或拿出零食等，這些都能讓狗狗快速學習與理解主人在呼喚自己。

訓練狗狗時需要立即給予正向反饋，才能幫助牠們快速地建立起穩定連結

(示意圖/Unsplash)

三、語氣要固定且簡短

狗狗對人類說話的語氣和音調非常敏感，請飼主在呼喚時盡量用固定且清楚的語氣叫牠的名字，避免音調忽高忽低或隨意變化，同時名字本身越短、發音越準確，也能幫助狗狗更容易記住。

四、把名字融入日常生活裡

除了正式訓練以外，飼主也可以在日常中幫助狗狗自然練習，例如當牠走遠時、準備餵食前或散步時，輕聲呼叫牠的名字，在不同場景反覆出現，能幫助狗狗建立穩定連結，只要每次呼喚都伴隨正面結果，牠們就能很快認得那是「在叫我」。