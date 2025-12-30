如何讓解放軍師出無名？／何溢誠

▲中國解放軍圍台軍演。

何溢誠（臺灣青年聯合會理事長）

面對中國大陸5威脅全面壓迫，賴清德總統26日在受訪時表示，「我的使命是不讓戰爭發生」，並重申美國「刺猬戰略」，持續增加國防力量，要尖銳、要強壯。直指幾十年來中國沒有越雷池一步，是因為他實力不到，更鼓吹台灣軍民要有絕不投降的意志，「我們要有這種背水一戰的決心，才可以阻止中國的輕舉妄動。」

聽其言，賴清德是打算以戰止戰，但其所做所為，卻與「不讓戰爭發生」反其道而行，升高兩岸敵意螺旋，一步步將台灣推向戰爭邊緣，為了台獨主張，不惜玉石俱焚。果然，緊接著29日開始，解放軍東部戰區針對台灣海峽、台灣本島北部、西南、東南，啟動「正義使命-2025」環島軍演，還把台灣領海範圍劃入演訓區域，陸海空火箭軍全上陣，艦機多次抵近台灣，演習區域多點突破12海浬線，30日還將展開另一波5個演習區實彈射擊。

中國大陸將此行動定調為「對台獨分裂勢力和外部干涉勢力嚴重警告」。賴清德與國防部輪扮黑白臉，賴清德表⽰，「我們不會升⾼衝突、不挑起爭端，但會堅定守護我們的國家安全與⺠主⾃由的⽣活⽅式。」政府已就情勢變化妥為應處，請⼤家安⼼。國防部則怒批，共軍近期持續在台灣周邊及印太區域，展開各類型軍事侵擾、假訊息認知操作等複合威脅，升⾼區域緊張，坐實中共就是「最⼤的和平破壞者」。

看起來，民進黨政府正處於內憂外患中。對內，朝野惡鬥，不論綠營如何抹紅、染黑，藍白皆不願為1.25兆天價特別軍費買單；對外，北京方面話說得越來越絕，手段越來越硬，自2022年裴洛⻄訪台起7次環台軍演，解放軍越靠越近，侵門踏戶，就像在走廚房。

台灣幹嘛非把自己撞在槍口上不可？解放軍這次大規模演習似有回應史上最大、總額高達111億美元軍售案之意味，並具有中俄聯合⾊彩，「五海連動」意圖牽制⽇本⾃衛隊，已經不單單是針對台灣，甚至劍指美日，拒止、反介入。賴清德口口聲聲喊話，「投資國防就是投資和平」；然而，窮兵黷武卻不見得是和平的保證，「小事大以智」，受限於政府體制、政治環境、政黨生態，硬碰硬絕對不利於台灣。

在賴清德請大家安心之餘，回憶馬政府時期那8年，兩岸大交流、大合作、大發展，台海風平浪靜；對照這9年多的波濤洶湧，局勢不斷緊張升級，我們不禁要問，為何如此？熟令致之？是因為民進黨政府不承認，所以「九二共識」這根定海神針不在？

或是如鄭麗文所言，賴清德刻意不斷挑釁、踩紅線，導致兩岸關係緊張，進而升級到兵凶戰危的境地，因為賴清德沒有任何政績和解決問題能力，只有透過恐懼來政治動員，騙取台灣人民的選票？其實，只要不搞台獨，不就可以讓解放軍「正義使命」，師出無名！（圖片翻攝網絡）