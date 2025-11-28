如何跳脫人生的框架？領導力教練教你設立「3種圈圈」讓人生更自由
當我們被習慣所限制，往往失去重看世界的想像力，該如何跳脫框架呢？領導力教練、組織發展顧問賴婷婷於《換框思維力》一書中，列出人們面對難題時的內心OS，並分享最有效的轉念心法，只要理解自己心理的運作框架，就能更有意識地選擇更好的想法與做法，培養思維的彈性與敏銳度，讓原本看似糟糕的事情不再那麼糟。以下為原書摘文：
為內心架設3種圈圈
沒人喜歡坐牢，因為會失去自由，只能進行小幅度的活動；時間久了，思想也會被制約。然而，將「監獄」置換成「大腦運作」，竟然也能完全適用！我們可能會被一些已不再符合年紀、能力、角色的觀點給框住，以為自己沒有選擇。
例如，小時候父親對母親有暴力行為，但因為自己瘦小，不具有保護或抵抗的力量，只能逃避或視而不見，等到長大成人，身高都比父親高一個頭了，卻還是可能因為被心中的懼怕牢牢抓著，而做不出其他反應。
這讓我想起馬戲團的大象，牠們從小被綁上粗繩，拴在地上的木棍或欄杆上。牠們在年幼時可能曾經嘗試掙脫，但都徒勞無功，日子一久，「掙扎也沒用」的信念常駐之後，即便長大後的力氣足以輕易扯斷繩子，大象也不再嘗試了，只會在繩子的圓周範圍內活動，彷彿那是牠唯一的世界。
我並不想說「世界無限寬廣」，因為連我自己都覺得這種說法無邊無際、難以掌握。不安全感或不確定感很容易被放大，最終會吞噬自己弱小的勇敢。但如果我們非得為自己「設定安全空間」，那我會建議不妨為自己準備3個圈圈，盡情在裡面體驗與體會。
第1個圈圈是恐懼圈
經過一些名利的加持之後，那些原以為在底層藏得很好的缺憾，有時會得到完整療癒，有時卻會加倍惡化。這種時候，更深層的恐懼總讓我感到難以喘息、能量低落、不想見人、不想做事，但又必須硬撐著實現一個又一個的承諾；那種壓力感，往往遠超過事情本身所帶來的壓力程度。
將近20年的時間裡，我天天都處於高強度的壓力狀態，我知道我在耗損自己，但卻累到沒有心力做出調整。直到有一天，我領悟到這樣下去不是辦法，於是透過大量學習來看見自己的逃避模式，也就是我這種不知天高地厚的奮不顧身態度，其實是一種「代償」，是我用來逃避未知與失控的方式。
「你無法叫醒一個裝睡的人」，我終於願意看見，然後允許。我接受自己可以感到恐懼、可以失敗、可以無知。漸漸地，我能夠明白恐懼的存在，但不被恐懼挾持，甚至能與恐懼感共處，這真是一種很微妙的變化。
第2個圈圈是快樂圈
快樂其實比我以為的還要容易獲得：吃到一片極為美味的吐司、久未聯繫的好友忽然捎來訊息、以為八字沒半撇的合作案突然談成了、孩子說她今天過得很廢但感到開心⋯⋯原來，不需要拯救世界，也能感到自己有價值。
「小確幸」這個詞很常見，我覺得很美好，但我也聽過他人抨擊這種心態，認為那代表沒有企圖心，只安逸於眼前的小花小草。不過，我認為這兩者並不是對立的關係。我想要對環境與他人有所貢獻，也同時欣賞生活中的小美好而感到滿足，這樣不是很棒嗎？人開心的時候，就會看開很多事情。時間是有排他性的，你每多花1分鐘在焦慮，就少花1分鐘在快樂。
第3個圈圈是成長圈
當你深刻理解為自己帶來幸福感的底層邏輯，並對恐懼設立邊界，使自己能在承受某種程度的不適下持續前進，就是一種成長。
成長不需要是驚天動地的大躍進，可以是微小步驟的積累。我曾收到一位學員的回饋，她說自己被「我必須贏」的信念卡住多年。她一直是組織中的超級明星，也是任何公司都想網羅的人才，當她決心要達成一個目標，就必須、也總能做到。
她說我提到的一句話對她影響很深：「妳說過『只要妳離開原地，就是前進』。這讓我練出了『穩』和『颯』，因為知道自己想要的，所以很穩定，不會動不動就感到飄搖或不確定，也因為知道自己想要什麼，做決策時便越來越有一種灑脫的魄力感。」想要誘發成長，不一定要是刻骨銘心的慘痛，只要你願意打開自己，一句話就足以支持你前進。
為自己架設圈圈，並不是要封閉自己，而是賦予內在一個安全的容身之地。有了清晰的認識，就像上了一層透明漆的保護層，這並非要拉開人與人的距離，而是能更深入地靠近自己。在這3個圈圈裡，你無須急著戰鬥，也不需要證明自己，只需經歷與看見更完整的自己。
（本文摘自／換框思維力：把OS轉成SO，不內耗不糾結，重啟人生只需改變視角／時報出版）
