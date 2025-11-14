如何跳脫職場爛好人的形象／楊子

楊子

我有個朋友，是典型的「爛好人」。

他剛進公司時什麼都不懂，人生地不熟，卻不懂拒絕，所有能沾邊的任務都落在他身上。上司和同事看他好欺負，瑣碎工作、額外責任自然而然都由他承擔。幾年下來，他逐漸成了黑底，升官加薪與他無緣，公司動盪裁員，他總是被盯上，困擾與委屈如影隨形。

他的評價非常兩極化。

一方面，同事因他的幫助順利完成工作而稱讚他；另一方面，也有人認為他效率低、缺乏主動性，對他不抱任何期待。他的存在，像一面鏡子，反映出職場中對「善良」與「能力」的雙重標準，好心常被誤解為軟弱，勤勞則被視為理所當然。

廣告 廣告

他陷入困境的根源，在於不懂拒絕，也不懂分工合作。

所有任務都默默承接，使命必達是他的信念，不管公事私事，他都盡力完成。結果呢？案子被搶走，功勞全歸他人；部門出問題，他被迫承擔責任，甚至需要代替部門對外說話。所有壓力都集中在他身上，而旁人卻安然無事，長期下來消耗他的精力，也削弱他的熱情。

要跳脫爛好人的形象，需要智慧與勇氣，也是一種生活策略。

首先，要學會拒絕，勇敢說「不」，這不是自私，而是保護自己的時間與精力。

其次，要懂得分工合作，不必把所有事情攬在自己身上。學會信任同事，適當授權，才能有效完成任務。最後，要把分內的事情做好做滿，建立正確的人生態度與邊界觀念。善良不是錯，但盲目迎合只會讓自己疲累；學會保護自己，本身就是一種智慧，也是成熟的職場策略。