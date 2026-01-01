如何輕松實現新年目標？心理學家教你幾招

（德國之聲中文網）每到新年，我們總是充滿熱情，有各種決心和勵志達到的目標，比如吃得更健康，多多運動，賺更多錢，留更多時間陪伴家人……

等等！這些是不是跟去年、前年、甚至過去每一年的願望都一模一樣？

沒錯，因為大多數人的熱情就像跨年煙火：一個霹靂之後， 瞬間消失。 內心的“懶惰怪獸”出來稱霸，執掌決定大權。

但是，我們不能永遠原地踏步。 2026 不必重蹈覆轍！心理學家舒斯特（ Mario Schuster）提供6個秘訣，讓你的新年願望不再只是空話。嘗試一下？

1. 專注一個“小目標”

別指望自己能夠同時戒煙、戒糖、開始跑步，這只會耗盡意志力，最終半途而廢。先從一件事做起，成功率更高！

2. 找到樂趣

將“我必須”改成“我想要”，試下會發現：差別超大！選擇讓你開心的改變，動力才會持久。

3. 設定現實目標

一個“沙發馬鈴薯”想讓自己每周運動4次？不可能吧！實際一點，先從建立習慣開始，堅持下去比強度更重要。

4. 用語言表達出來

別把願望藏在心裡，要用語言表達出來，如告訴朋友，也可以在社群平台打卡，讓大家監督你執行！

5. 接受挫折

偶爾失敗很正常，別自責！其實，別人的失敗並不比你少，專注小小的成功，建立“我做得到”的信念。

6. 寧可沒有願望，也不要壞願望

對，寧缺毋濫，如果只是“硬逼自己”，不如放棄，避免自我否定。

廣告 廣告

做起來，試起來。



© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德聞