如何進化到「Made With Taiwan」？工研院：AI浪潮下產業技術發展布局決勝之道是它
人工智慧（AI）正席捲全球，被譽為「百年一遇」的科技浪潮。這場變革不僅是技術層面的演進，更是一場涉及經濟結構、社會價值觀乃至人類未來發展方向的深刻重塑。 尤其是生成式人工智慧（Generative AI）的出現，無疑是點燃這場產業革命的火花。面對AI浪潮下對我國產業的衝擊，工研院協理蘇孟宗提出建言。 蘇孟宗說：「我們現在要掌握AI浪潮策略，布局全面發展。以往我們驕傲的Made In Taiwan的概念，現在需要成長到『Made With Taiwan』；甚至在AI時代來臨時，當AI被認為可能『取代』人力時。我更希望未來AI是『協助』人力，要達到『AI with the People』。」
優勢產業價值升級
蘇孟宗指出，目前市場上雖然以生成式AI為主，但在AI產業的展望中，AI Agent（Agentic AI as a Service，AaaS）的概念已經成為新的議題。AI Agent不再是孤立的軟體，而是具備感知、規劃、執行能力的智能實體，能夠自主完成複雜任務。
更長遠來看，隨著「MAaaS (Model as a Service)」模式的興起，未來將出現「Agent-to-Agent」的代理協作分工生態系，解決更複雜的人類問題。這會降低AI技術的門檻，使中小型企業也能利用AI實現自動化、數據分析和個性化體驗，推動各行業的數位轉型。
AI加值關鍵技術布局
面對這場全球競賽，各國政府與產業積極佈局，台灣也有一系列前瞻性的政策與計畫正全面展開，為AI發展提供堅實的基礎，就是「AI新十大建設」。
蘇孟宗強調：「這是重中之重，但我仍須強調人才的部分。『AI新十大建設』的核心目標不僅是技術的『自主』，更強調『擁抱全球人才』，透過開放合作，吸引國際頂尖AI人才都能共同參與，吸收『產、官、學、研、金、創』各層面的AI人才。」
蘇孟宗進一步指出，台灣必須從以往的代工到深度協作，共創夥伴的價值鏈進化；之後掌握全球關鍵節點，整合優勢帶動創新，成為創新科技的核心驅動者；協助百工百業做出品牌新定義，以科技主導、信任價值，凸顯共創夥伴價值新品牌。
也就是從以往的Made In Taiwan，到現在的Made By Taiwan，以及進化到AI時代中的Made With Taiwan。
AI時代台灣的決勝之道
蘇孟宗提出「以人為本(With the People)」之資料共享應用，與「人機協作」促進科技賦能服務共創價值。在AI with People (以人為本)概念下，有民有(Of the People)、民治(By the People)、民享(For the People)三個重點。
民有(Of the People)方面，台灣須兼顧隱私與普惠的資料服務型態，他以工研院推出的「個人化健康醫療服務平台(MedBobi)」舉例，利用AI，整合攸關個人隱私的語音、醫學影像、病歷資料，提供客製化醫療建議，給予醫師或護理師使用，就是能在治療上更有效率、又兼顧隱私的作法。
民治(By the People)方面，因為Multi-AI Agents多代理AI服務(MAaS)興起，但各平台協定與模型互通性議題尚未形成國際標準，所以有必要整合相關的訊息、資料。民享(For the People)方面，讓各平台間，訊息、資料可以共享，彼此提升價值，所以有必要建立「資料共享池」與可信任第三方資料共創管理機制。
蘇孟宗最後結論，需要建立可信任的第三方資料共創管理機制。在資料提供者與資料使用者之間，提供安全、中立且值得信賴的第三方管理服務，以促進資料的流通與共享。包括商業導向的平台（如日本的Data Bank），或是以公益為目的的組織（如歐盟的Data Intermediation Services Providers），都可以參考。
