如何阻止《世紀血案》上映？律師揭：「這招」能先讓上線卡關

《世紀血案》未上映便爭議不斷。 圖：翻攝自Ｘ@Dennis_chen0705

[Newtalk新聞] 改編自林宅血案的電影《世紀血案》原定重現台灣歷史重大懸案，但因未取得關鍵當事人林義雄及其家屬的授權便進行拍攝引發爭議，陳君瑋律師今日在臉書發文，從法律角度分析，如何透過司法途徑讓該片「依法無法上映」。

陳君瑋發文指出，這是個價值選擇問題，法律一方面必須遏止扭曲事實的電影上映，但同時要兼顧不能過度干預言論自由，過去戒嚴時期有「電影檢查制度」，現在則可以採取「定暫時狀態假處分制度與民刑事訴訟」。

廣告 廣告

被害人可依據電影製作團隊在記者會上的不實、輕浮言論，以及流出的不實腳本內容，向法院聲請「定暫時狀態假處分」，在判決確定前先行阻止電影上映，不實、輕浮言論包括演員李千娜曾形容片中內容「沒那麼可怕」、寇世勳在公開場合說「林義雄有你那麼帥嗎」等。

另外網路上流出來的資訊，腳本最後指向台灣民主前輩「史明」策劃，完全違反經驗邏輯，而且該製作公司過去曾拍攝《幻影》，將319槍擊案指向前總統李登輝策劃，與司法調查結論不符，顯示其作品有侵權爭議的前例。

陳君瑋引用《民事訴訟法》第538條指出，若為防止重大損害或避免急迫危險，法院得依聲請作成定暫時狀態之處分，作為禁止上映的法源基礎。同時聲請假處分時，應同步對電影製作公司提起訴訟，包括民事侵權損害賠償，以及刑事妨害名譽告訴，以提高法律效果。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

回顧「林義雄宅血案」案發經過！促轉會調查報告揭當年關鍵時間序

「毛孩的彩虹天堂」負責人涉侵占善款！起訴3天後陳屍台中租屋處