如何降低短影音不良影響 教育部邀老師家長分享

學習與身心健康風險記者會大合照 ,教育部邀請到桃園市南崁國中教師羅珮勻(左一)與臺中高工輔導主任賴宜均(右一)分享

為了降低高風險APP對兒少影響，教育部推動校園網路防護措施，但學生若用私人手機連線仍能瀏覽。因此教育部也請教育現場第一線的教師分享，學校可以透過課堂與學生探討短影音背後的成癮機制，家長也能以分享取代說教，並以實質陪伴取代3Ｃ的功能。

教育部邀請到桃園市南崁國中教師羅珮勻與臺中高工輔導主任賴宜均分享。羅佩勻老師分享她的觀察，認為學校其實禁不了學生使用短影音平臺，與其禁止，不如了解，因此他們學校老師們為此組成社群開發課程，上課時透過閱讀、討論、辯論讓學生看到演算法背後的祕密，以及短影音為何讓人上癮。

羅佩勻老師分享，在課堂上她會讓學生查資料，分析支持者與反對者的立場，也會選擇學生間爆紅的短影音，帶領學生思考為何這短影音會掀起風潮、創作者的想法為何，鼓勵學生獨立思考，表達意見，建立資訊判讀能力。

臺中高工輔導主任賴宜均分享，她自己也是家長，她了解現代的父母與家中子女溝通變得困難，有時父母也會不小心滑手機滑過頭。建議家長可嘗試和子女建立規範，小孩無聊時不要直接給3Ｃ產品，而是想替代活動，像是出門散步、運動甚至逛夜市，家長以真實的陪伴取代塞給3Ｃ安撫。而對年紀稍長的青少年子女，家長可透過聊天、經驗分享取代說教，或真實分享自己也曾受到短影音影響的經驗，但家長可以指出如何思考短影音、或如何改變自己的經驗。

賴宜均主任分析，手機時代教養子女的關鍵在於能陪聊，當子女遭遇困惑或再網路上遇到危險、霸凌，才能安心向家長求救。