如何降低20%對等關稅？ 《路透》：台灣將「訓練美勞工」換取川普降關稅

根據外媒報導，川普政府正在與台灣洽談一項新協議，除了台灣承諾新一波投資外，還要協助「訓練美國勞工」學習半導體製程與先進工業技術，以換取美國降低20%對等關稅。(圖為台積電亞利桑那廠) 圖：翻攝台積電官網

[Newtalk新聞] 關於我國與美國對等關稅談判進度，根據外媒引述5名知情人士透露，川普政府正在與台灣洽談一項新協議，除了台灣承諾新一波投資外，還要協助「訓練美國勞工」學習半導體製程與先進工業技術，以換取美國降低20%對等關稅。

根據《路透》26日報導，在這項協議安排下，包括台積電在內台灣企業，將投入新資金並派遣人員擴大在美營運外，還要協助培訓美國工人。目前台灣對美出口面臨20%關稅，我方正在積極爭取調降關稅作為協議一部分。儘管半導體暫時獲得關稅課予豁免，但美方致力於建立國內產能的政策方向並未改變。

《路透》還引述知情人士透漏，相較於主要韓國與日本等主要區域競爭對手分別承諾的3500億美元與5500億美元投資，以換取關稅從25%降至15%，台灣所承諾的總投資金額規模可能比較小，不過協議內容包含一個特殊條款，就是協助華府利用台灣的專業知識（know-how），在美國建立「科學園區」基礎設施。

針對相關報導，行政院長卓榮泰26日受訪證實，台美雙方正處於「交換文件」階段，以確立細節。卓榮泰強調：「其他國家很難做到這種工作，因為只有我們擁有科學園區的概念、實務與紀錄，這讓我們能夠在美國承擔這類倡議。」行政院經貿辦公室亦聲明表示，正持續以台灣模式與美方討論供應鏈合作。

報導還提到，過去川普對外國勞工持保留態度，不過近期為了振興國內製造業，在態度上出現務實的轉變。川普上週在一場投資論壇中提到與「台灣朋友」開設晶片大廠的計畫，並直言：「我們的人民必須被教導。這是他們從未做過的事，如果我們不允許投資數十億美元的人從他們國家帶人來讓工廠運作，我們就不會成功。」這番言論似乎呼應台積電董事長魏哲家先前指出亞利桑那廠缺工困境。

倘若協議真的成真，將有助於緩解台積電美國廠技術人才短缺問題。然而，任何與台灣的協議都可能引發北京不滿。中國國家主席習近平周一在予川普通話中曾宣稱台灣問題是中國「重要事項」。對於協議進度，白宮發言人德塞（Kush Desai）僅低調回應：「在川普總統宣布之前，關於潛在貿易協議的報導都屬臆測。」

