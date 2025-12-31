如何面對家除勢力？綠3縣市長候選人這樣說

▲民進黨中執會今通過徵召基隆市議會議長童子瑋參選基隆市長、立委陳素月參選彰化縣長、立委劉建國出征雲林縣長。（圖／記者朱永強攝，2025.12.31）

[NOWnews今日新聞] 民進黨今（31）通過徵召綠委陳素月參選2026彰化縣長、基隆議長童子瑋參選2026基隆市長、綠委劉建國參選2026雲林縣長。，三人預計將對上立委謝衣鳯、基隆市長謝國樑、立委張嘉郡，都是地方勢力的家族。對於3名選該將對決地方家族勢力，3名人選也一一回應。

民進黨今召開民進黨縣市長提名基隆、彰化、雲林記者會，包含黨主席賴清德、秘書長徐國勇、發言人吳崢等人出席。

對於3名人選的對手恰巧都是地方政治勢力一事，陳素月表示，面對家族勢力會有壓力，但民意是她最堅實的後盾、會努力勤跑基層，尋求鄉親支持。

劉建國表示，他是乘載人民給他的使命，他會努力打拼，而家族政治使命來自家族政治延續，這會做出市場區隔，就能理解未來努力方向。

童子瑋則說，基隆市同樣面對家族政治，就像劉建國強調，「我們是為了城市發展家鄉改變，不是為了家族使命」，而他每天都勤跑基層，他的父親爺爺沒有在基隆從政，但在地方服務多年，是多年調解會主席，包含醫療服務，他會每天兢兢業業，努力勤跑打破家族政治。

