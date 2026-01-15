如小型手榴彈！卡式爐「1動作」釀爆炸 他揪出恐怖盲點：完全沒異狀

消防員分享卡式爐使用不慎導致爆炸案例。翻攝Threads/firefightermemorialtablet



圍爐小心！不少民眾聚餐或野炊露營時，都很愛用瓦斯卡式爐，沒想到，就有消防員近期分享一個案例，一群人去民宿包棟，大夥開心圍爐，但是使用卡式爐竟然做了這件事，當場讓卡式爐爆炸，最靠近的人被金屬碎片炸得「皮開肉綻」。消防員示警，這個安全盲點完全沒異狀，更不會有瓦斯味，但威力可堪比一顆小型手榴彈。

粉絲專頁「消防神主牌」日前於Threads發文指出，醫院急診室收治一組年輕人，原來是一群朋友到民宿包棟，大家想吃火鍋，但是使用卡式爐時候，發現小鍋子煮太慢，於是拿出「阿嬤級的大鐵鍋」放在小小的卡式爐上，大家圍在旁邊吃。

廣告 廣告

消防員分享卡式爐使用不慎導致爆炸案例。翻攝Threads/firefightermemorialtablet

沒想到，吃到一半時突然「轟」一聲巨響，完全沒有任何預兆，整鍋滾燙的熱湯炸開，卡式爐的金屬碎片，就像手榴彈一樣插進傷者大腿裡，整個皮開肉綻，緊急送醫。

粉專解釋，這種現象稱做BLEVE（Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion，沸騰液體膨脹蒸氣爆炸）。原來是鍋子只要大到蓋住了瓦斯罐的艙蓋時，爐火的輻射熱會被鍋底反射，直接傳導回瓦斯罐上，等於把瓦斯罐丟進火裡烤一樣，內部壓力急速飆升，當壓力超過瓶身極限，液態瓦斯瞬間汽化膨脹，威力相當於一顆小型手榴彈；最恐怖的是，從加熱到爆炸通常沒有預兆，也不會有瓦斯味。

消防員分享卡式爐使用不慎導致爆炸案例。翻攝Threads/firefightermemorialtablet

消防員也嚴正呼籲，卡式爐使用時一定要搭配合適尺寸的鍋具，切勿貪快或貪方便，否則歡樂的火鍋聚會，馬上就變成救護車、消防車齊出的災難現場。

更多太報報導

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

餐廳千金淪小三偷吃閨蜜老公！「租屋當砲房」擺滿情趣內衣、潤滑油

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂