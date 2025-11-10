如小海嘯！ 巨浪襲特內里費島 遊客遭捲入 3死15傷

西班牙外島受到風雨襲擊，掀起巨浪，將岸邊遊客捲入海中，造成3死15傷。（示意圖／Pexels）





不只台灣即將遭與風雨，西班牙外島也受到風雨襲擊，掀起巨浪，將岸邊遊客捲入海中，造成3死15傷。居民表示，遊客經常無視或低估警報，才會釀成悲劇。

洶湧浪潮，掀起數公尺高的巨浪，一波接一波拍打上岸。有民眾從高處俯拍，這超大規模海浪往陸地上衝，就像是小型海嘯來臨。西班牙特內里費島受遠洋風暴影響，引發的風暴潮，將岸邊拍照的民眾捲入海中。

跳下海救人服務生：「我一看到有人向我揮手，就脫掉衣服跳進水裡救起三個人，但沒辦法救另一名女性，因為她從防波堤頂端3公尺高的地方摔下來，當場死亡。」

當地居民表示，他們都熟悉島上風浪變化，但遊客一無所知，更可能無視氣象單位發布的巨浪警報，才會被海浪捲走，也希望當局能對此重視，在危險發生之前，指引遊客遠離岸邊。

