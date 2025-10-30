如幽靈般的白影現蹤！ 全球首張白化猞猁野外曝光「像鬼影一樣閃現」

一般伊比利亞猞猁擁有明顯斑點與耳毛，白化猞猁則通體雪白，眼睛色素正常。（示意圖／Pixabay）

西班牙南部一名業餘攝影師近期在哈恩省（Jaén）山區拍攝到一隻罕見的白化伊比利亞猞猁（Lynx pardinus），這是全球首次在野外以影像形式捕捉到這種白毛個體，被譽為地球上最稀有的大型貓科動物之一。

攝影師伊達戈於西班牙哈恩省山區拍下全球首見白化伊比利亞猞猁，罕見程度震驚保育界。（圖／翻攝自，@DailyLoud）

根據《National Geographic España》與《Ahora Jaén》報導，年僅29歲的安赫爾・伊達戈（Ángel Hidalgo）平日任職於建材工廠，但對野生動物攝影充滿熱情。他長期在安達盧西亞地區架設自動相機追蹤生態，約一個多月前，他在整理影像時意外發現鏡頭中出現一隻通體雪白的猞猁。

「我一開始以為是鏡頭出了問題，像是曝光異常，直到反覆確認才確定是真的，從那之後我幾乎把所有時間都投入尋找牠。」他受訪時這樣描述當下心情。經歷多次徒勞無功的嘗試後，終於在一個陰雨綿綿的清晨，他親眼在山林遠處見到這隻散發光芒般的白色身影。伊達戈表示：「當下我幾乎不敢相信，能在牠的自然棲地中遇見，是我一輩子難忘的經歷。」

這隻個體患有「白化症」（leucism），這是一種基因突變，導致皮毛部分或全部喪失色素，但與白化症（albinism）不同，其眼睛仍保有正常色素。從照片判斷，此隻猞猁未佩戴任何追蹤項圈，推測來自野生族群。伊比利亞猞猁曾是全球瀕臨滅絕的物種之一，2002年時野外族群數量不足百隻。自2011年起，西班牙與葡萄牙兩國聯手啟動保育計畫，包含人工繁殖與野放，族群數逐年回升。

據西班牙生態轉型部統計，截至2023年，族群總數已突破2,400隻，並擴展至摩雷納山脈、多雷多、瓜地亞納流域、多尼亞納及帕倫西亞山區等地。雖然物種現已從「瀕危」降為「易危」，伊達戈仍選擇對拍攝地點保密。他表示，非法獵捕風險依然存在，「我希望這張照片能喚起更多人對自然與保育的尊重。」

