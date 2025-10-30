如幽靈般的白影現蹤！ 全球首張白化猞猁野外曝光「像鬼影一樣閃現」
西班牙南部一名業餘攝影師近期在哈恩省（Jaén）山區拍攝到一隻罕見的白化伊比利亞猞猁（Lynx pardinus），這是全球首次在野外以影像形式捕捉到這種白毛個體，被譽為地球上最稀有的大型貓科動物之一。
根據《National Geographic España》與《Ahora Jaén》報導，年僅29歲的安赫爾・伊達戈（Ángel Hidalgo）平日任職於建材工廠，但對野生動物攝影充滿熱情。他長期在安達盧西亞地區架設自動相機追蹤生態，約一個多月前，他在整理影像時意外發現鏡頭中出現一隻通體雪白的猞猁。
「我一開始以為是鏡頭出了問題，像是曝光異常，直到反覆確認才確定是真的，從那之後我幾乎把所有時間都投入尋找牠。」他受訪時這樣描述當下心情。經歷多次徒勞無功的嘗試後，終於在一個陰雨綿綿的清晨，他親眼在山林遠處見到這隻散發光芒般的白色身影。伊達戈表示：「當下我幾乎不敢相信，能在牠的自然棲地中遇見，是我一輩子難忘的經歷。」
這隻個體患有「白化症」（leucism），這是一種基因突變，導致皮毛部分或全部喪失色素，但與白化症（albinism）不同，其眼睛仍保有正常色素。從照片判斷，此隻猞猁未佩戴任何追蹤項圈，推測來自野生族群。伊比利亞猞猁曾是全球瀕臨滅絕的物種之一，2002年時野外族群數量不足百隻。自2011年起，西班牙與葡萄牙兩國聯手啟動保育計畫，包含人工繁殖與野放，族群數逐年回升。
據西班牙生態轉型部統計，截至2023年，族群總數已突破2,400隻，並擴展至摩雷納山脈、多雷多、瓜地亞納流域、多尼亞納及帕倫西亞山區等地。雖然物種現已從「瀕危」降為「易危」，伊達戈仍選擇對拍攝地點保密。他表示，非法獵捕風險依然存在，「我希望這張照片能喚起更多人對自然與保育的尊重。」
看更多 CTWANT 文章
粿粿還沒離婚就搬進王子家？她遭爆感情重疊 范姜彥豐斷3年情
快訊／原定明日開案！華固央北案接待中心大火 現場傳爆炸、屋頂垮
王子不倫戀粿粿有跡可循！昔自曝「戀愛障眼法」全中 證據影片被挖出
其他人也在看
幼幼揪愛心夥伴贈鞋 盼災童踩穩每一步
幼幼揪愛心夥伴贈鞋 盼災童踩穩每一步EBC東森新聞 ・ 1 天前
「新興污染物」成健康隱憂？ 譚敦慈提醒：煮水前這一步別做錯！
現今水源中存在各種新興污染物，包括重金屬、塑膠微粒、藥物殘留和永久化學物質PFAS等，這些物質可能對人體健康造成嚴重威脅，特別是對孕婦和兒童的發育影響尤為明顯。專家建議民眾，除了將水煮沸外，也可以透過安裝合格認證的淨水器增加保障。若發現自來水出現異味、變色或有沉澱物，應檢查自家水塔與老舊管線是否為污染源，從日常細節把關，為飲水安全築起可靠防線。TVBS新聞網 ・ 4 個月前
「玉山艦」返港爆螺旋槳離奇缺損 海軍：已入塢更換分析肇因
海軍兩棲船塢運輸艦「玉山艦」日前出海訓練，卻傳出返航泊港後發現右螺旋槳俥葉有缺損，在左營港內潛水也找不到，恐已在航行中斷裂沉入海中。對此，海軍司令部今（30）日表示，玉山軍艦日前完成任務返港發現5片俥葉其一受損，船體及各部位均無外力擦碰痕跡，已入台船船塢更換，並配合台船分析肇因。自由時報 ・ 18 小時前
非洲豬瘟中央補助出爐 宜蘭擬加碼減免代宰、管理費
行政院今天通過並公布非洲豬瘟相關產業鏈補助方案，宜蘭縣議會今天下午開議，縣府進行非洲豬瘟專案報告，多名議員當場要求縣府加碼因應。對此，縣府會後受訪回應，擬朝免、減收代宰費及管理費方向研議。宜蘭縣肉品市場目前針對屠宰每頭豬，收取225元代宰費；每拍賣成交1頭豬的管理費，依照成交價2%計算，每頭約收30自由時報 ・ 14 小時前
台中「廚餘之亂」 議員再爆掩埋場倒廚餘未鋪防水布
台中爆非洲豬瘟後，台中市處理廚餘亂象四起，台中市議員林德宇今在議會質詢時質疑，環保局提供12處掩埋場供倒廚餘，竟未鋪設不透水布，憂恐污染地下水更成環境污染，廚餘設備空轉4年釀「廚餘之亂」；但環保局長陳宏益說，啟用的廚餘掩埋場均是依中央指引設在衛生掩埋場，建場時均有設不透水布。自由時報 ・ 13 小時前
旅宿業中階移工最快115年開放 業者反應不一
（中央社記者余曉涵、江明晏台北30日電）旅宿業中階移工最快明年引進，有業者樂觀其成，認為可增加產業勞動力，紓解人力缺口；但也有業者擔心，開放中階移工，反而導致基層離職潮，無法有助解決長年缺工議題。中央社 ・ 14 小時前
「檢舉達人｣4個月進帳12萬？亂丟菸蒂單件獎金數字曝！
生活中心／饒婉馨報導環境部統計108年至112年期間，全國隨地丟菸蒂而違法的案件達25萬628件，為有效減少案件，環境部2024年底推出並實施「菸蒂不落地｣政策。光是苗栗縣環保局統計，今年1~4月的檢舉案件，就有1149件，其中最強的檢舉達人單單在國道3號西湖服務區，就檢舉了630件，換算檢舉金額達到12萬餘元；另外有網友分享一張照片，原po因檢舉菸蒂而獲得的獎勵金數字，卻引來網友留言討論，按讚數量快速突破9百次。民視 ・ 19 小時前
巴西實業家訪靜思精舍 永續能源交流共好
來自巴西的實業家瓦格納（Wagner Cunha Carvalho），是永續能源公司的創辦人兼執行長，在全巴西超過400個城市推動節水、節能與智慧監控方案，被譽為南美洲綠色轉型的典範。今天他和伴...大愛電視 ・ 14 小時前
享受工作與生活 佛州小鎮25%人口遠距工作
你喜歡遠距工作嗎? 擺脫辦公室的束縛，全天下都是你的工作室。在美國佛羅里達州，東北部臨近海濱的聖奧古斯丁，近年成為遠距工作的天堂。建城於1565年，聖奧古斯丁 是由西班牙探險家在美國建立的城市，至...大愛電視 ・ 14 小時前
羅浮宮竊案巴黎檢方又逮捕5人 傳主謀也落網
英國廣播公司（BBC）報導，繼日前法國巴黎檢方表示逮捕兩名涉及羅浮宮竊案的嫌犯後，又再逮捕了另外五名嫌犯。而據法新社報導，另外又逮捕的五名嫌犯中，主謀就在裡面。目前，這起竊案已經有七人遭到逮捕。中廣新聞網 ・ 17 小時前
客座評論：川習會沒談台灣 沉默背後的戰略角力
美中領袖會議在韓國釜山登場，兩人聚焦磋商美中雙邊經貿議題，並未談及台灣。DW中文客座評論員黃錦鐘分析指出，川習雖未討論台灣問題，但美中早已在會前暗自角力，明確傳遞政治訊息、表明各自政策立場。台灣在尖端晶片和地緣安全方面，對美國具不可取代的重大戰略價值，不需過度擔心遭到拋棄。不過，川普規劃明年4月訪問中國，短期內華府對台政策可能轉趨保守，台美關係恐再經歷一段陣痛期。德國之聲 ・ 16 小時前
影/新北新店爆街頭大混戰 3男互毆受傷全進警局
新北市昨日發生一起傷害案，1名男子與友人在新店街頭巧遇曾騷擾其女友男子，雙方在路邊爆發肢體衝突互毆，3人因此均受傷，警方獲報到場雙方堅持互提傷害告訴，警方依法受理送辦。中天新聞網 ・ 14 小時前
佛心老闆周休三日！辦公室驚見員工「偷帶女孩子」氣炸：方便當隨便
根據勞動部2024年統計，我國總工時居世界主要各國第5高、亞洲主要各國第2，讓許多民眾紛紛喊苦，甚至在「公共政策網路參與平台」連署提案周休三日。一位經營小型設計公司的男子近日表示，為了讓員工可以好好休息、陪家人，他決定實施周休三日，沒想到有位員工偶爾趁著休假日，偷進公司吹冷氣、用電、吃零食，有一次甚至私帶外人進入辦公室，讓他直呼「給大家方便、大家當隨便」，貼文曝光後引發熱議，不少人紛紛直言是該員工有問題，建議他儘速開除。中時新聞網 ・ 10 小時前
王子不倫粿粿！羅志祥認斷聯：沒資格評論 曝小巨蛋開唱有「大咖女嘉賓」還威脅記者？
王子不倫粿粿！羅志祥認斷聯：沒資格評論 曝小巨蛋開唱有「大咖女嘉賓」還威脅記者？娛樂星聞 ・ 9 小時前
莫忘傷痛 瓦倫西亞洪災周年
西班牙 瓦倫西亞去年10/29，發生毀滅性洪水，短時間降下的暴雨，相當於一整年的降雨量，造成近240人死亡，一年後。汽車堆積如山的景像，親人被洪水帶走的無助，依然深深刻在當地人腦海中。但在暖化威脅...大愛電視 ・ 1 天前
台中廚餘車加蓋「要問中央」 卓冠廷：盧市府解散好了！
論壇中心/綜合報導非洲豬瘟疫情持續延燒，台中市廚餘車的廚餘桶沒有加蓋、沿路潑灑惹議，今(30)日台中市議會質詢，議員追問「要不要加蓋？」，台中市環保局長陳宏益竟說要「發函請示中央」。讓民進黨市議員卓冠廷不禁直呼，「這種事都要請示中央，台中市解散算了」！台中廚餘桶「沒加蓋」，鳥類若接觸到非洲豬瘟病毒、就可能四處傳染，造成疫情擴散。而霧峰掩埋場廚餘「覆土」是否符合規定，台中市長環保局長陳宏益在不敵議員逼問下，坦言「之前沒有、因為第一時間車一直進來沒辦法」。卓冠廷在《台灣向前行》節目指出，現在各縣市都是受盧秀燕所害，憑什麼新北市、桃園市要編預算替盧秀燕擦爛攤子，所以他具體提案，幫所有受影響的新北豬農、豬商打集體訴訟，告台中市團隊。卓冠廷進一步指出，中央要求「50公分廚餘覆土30公分」，是為了不讓野生動物接觸，變成傳染媒介，但環保局長至今才肯承認沒有照規定實施，倘若過程中已經傳染出去，「誰要負責」？卓冠廷強調，各縣市本來都沒有豬瘟的可能性，卻因盧秀燕領軍的台中管制欠佳，才進而導致全台豬農、豬商的受到影響。原文出處：向前行(影)／台中廚餘車加蓋「要問中央」 卓冠廷：盧市府解散好了！ 更多民視新聞報導野豬讓歐洲陷「非洲豬瘟輪迴」？專家曝「燕圾湖」危機！盧媽顧面子不管庶民？黃守達曝「１事」竟要加價6千元！極端氣候成「新常態」 賴清德拚明年發布2050年循環經濟路徑圖民視影音 ・ 12 小時前
嘉義縣水上全民運動館開幕 11月5日免費
(記者廖建智嘉縣報導)嘉義縣水上鄉全民運動館30日開幕啟用，即日起至11月5日試營運期間，全館各項設施免費開放使用，縣長翁章梁、運動部政務次長鄭世忠及各級民代出席開幕式，歡欣鼓舞迎接縣內第一座全民...自立晚報 ・ 9 小時前
台美談判 鄭麗君：APEC後若達共識將進行總結會商
（中央社記者賴于榛台北30日電）台美談判持續進行中，行政院副院長鄭麗君今天說，雙方正進行書面文件交換討論，針對未來協議先行凝聚共識，待亞太經濟合作會議（APEC）落幕後，雙方繼續溝通若達共識，便可進入總結會商，達成台美貿易協議。中央社 ・ 11 小時前
全聯週年慶狂送福利點 家樂福回饋53%拚了
超市量販週年慶活動登場，搭配聯名卡最高回饋率達16.6%(圖/全聯集團 提供)卡優新聞網 ・ 5 小時前
藍委脫口高登島官兵恐變同志 綠委批歧視
國民黨立委陳雪生在立法院質詢時，為爭取馬祖高登島開放觀光，竟脫口稱島上官兵因人數少且環境寂寞，「日子一久，同性戀都有可能」，引發爭議。此言論立即遭到民進黨立委陳培瑜批評為歧視同志族群，要求道歉。陳雪生則回應表示對同志並無惡意，並強調希望比照金門大膽、二膽島模式，為馬祖地方觀光帶來生機。觀光署表示將持續與國防部溝通協調開放事宜。TVBS新聞網 ・ 9 小時前