如廁新紀元 推坐式馬桶

環境部大樓前設置「環保心舞台─如廁新紀元」展覽品，希望建立民眾對馬桶的正確認知。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯∕台北報導

環境部長彭啟明五日指出，立法院日前整建廁所與化糞池，竟然在其中找到預算書、褲子等物，而廁所是一個社會文明的象徵，環境部將公布指引推動全面使用坐式馬桶，並呼籲民眾將衛生紙投入馬桶中。

「環保心舞台─如廁新紀元」展覽品五日在環境部大樓前展示，這是由環境部與大安森林公園之友基金會共同合作，透過公私協力，展示如廁設備的構造及演進，並推廣「衛生紙丟馬桶」及「如廁文化」等重要如廁觀念，期與民眾攜手邁向如廁新紀元。

彭啟明指出，乾淨、舒適且科技性的如廁環境，象徵著國家對公共衛生、環境保護以及人權尊嚴的重視，更是一個社會文明的象徵。大安森林公園之友基金會常務董事蔡建生指出，日本自西元二千年後不再設置蹲式馬桶，港、星、韓也都力行去蹲式馬桶政策，反觀台灣地區卻仍有五成的廁所為蹲式馬桶。

立委王育敏表示，台灣地區進入超高齡社會，很多長輩真的是蹲不下來，坐式馬桶對長輩尤為重要。彭啟明指出，蹲式馬桶的細菌數是坐式的七百到一千倍，為了環境衛生也應全面改用坐式馬桶。

彭啟明表示，衛生紙或溶於水中，應丟入馬桶內，用過的衛生紙不要放在垃圾桶內散發異味，立法院指廁所易堵塞，而要求使用者不要將衛生紙丟入馬桶，經環境部配合找出原因，發現立法院化糞池內竟然找到預算書、褲子等物，這才是堵塞的原因。

環境部呼籲民眾適量使用衛生紙後丟入馬桶內沖掉，但面紙、濕紙巾、擦手紙、衛生棉、紙尿布、毛髮、絲襪、廚餘、抹布、玩具、塑膠類、保險套及香菸頭等則不可丟入馬桶以免造成阻塞，購買衛生紙時應留意包裝標示有環保標章、正字標記，或註明「本產品於水中易分散，適量使用後投入馬桶沖掉」等文字或圖示，皆具備合格的可分散特性，可以安心投入馬桶。