如廁時被敲門！捷運府中站驚傳鬥毆 女旅客暴走痛扁女清潔員

記者楊忠翰／新北報導

捷運府中站發生莊姓女旅客毆打尤姓女清潔婦事件。（圖／資料照）

新北市1名73歲的尤姓女清潔員，8日下午3時許進入捷運府中站女廁打掃，並敲門確認有無旅客正在使用，沒想到此舉引發莊姓女子（42歲）不滿，雙方當場爆發口角，莊女還進一步揮拳打人，警方獲報後趕抵現場，尤女決定提出告訴，警方訊後將莊女依傷害罪嫌移送法辦。

警方表示，8日下午3時許，莊女在捷運府中站女廁如廁時，尤女剛好來到廁所打掃，為了確認廁所是否有人使用，尤女便對著上鎖的廁間敲門，此舉卻引發莊女不滿情緒，雙方爆發激烈口角，莊女一氣之下出拳毆打對方，尤女只好通報站務人員協助報案。

警方獲報後趕抵捷運站，現場已無鬥毆情事，遂將2女帶回派出所偵訊；尤女表示，她是基於工作職責，必須確認旅客有無生命危險，才會做出敲門的動作，莊女行為造成她的左臉鈍傷，遂決定對莊女提出告訴，警方訊後將莊女依傷害罪嫌移送法辦。

