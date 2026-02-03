如廁驚見「3公尺寄生蟲」32歲女拉出巨型絛蟲嚇瘋 醫揭凶手：廚房這東西害的

中國一名女子日前如廁時，驚訝發現自己體內竟然排出一條3公尺長的寄生蟲。（示意圖，由AI生成）

上廁所竟然排出一條「3公尺寄生蟲」？深圳一名32歲張姓女子，日前在如廁後驚見馬桶內有一條長達3公尺的白色條狀物，她強忍恐懼用筷子夾起觀察，發現該物體竟然會動，嚇得趕緊錄影求醫。經醫師診斷後確認，張女感染了極為罕見的「牛帶絛蟲」，而感染源並非來自生食，竟是家家戶戶都有的「廚房日常用品」。

沒吃生魚片也中招！ 凶手竟是「生熟共用」一塊砧板

綜合中國媒體報導，張女向醫師表示，自己平時並無食用刺身、生魚片或半生不熟肉類的習慣，完全想不透為何會感染寄生蟲。

經過醫師詳細詢問才發現，張女家中廚房「只有一塊砧板」，不論是切生牛肉、生豬肉，還是處理涼拌菜與水果，通通共用同一塊板子，且從未進行徹底消毒。

醫師指出，生肉中的寄生蟲卵極易殘留在砧板縫隙中，若接著處理不需加熱的熟食或涼拌菜，蟲卵就會直接進入人體。這條長達3公尺的絛蟲在張女體內吸取營養，長度驚人，連醫護人員都直呼：「看完這條蟲，好一陣子不敢吃麵條。」

年關將近風險高！ 醫護示警：這類牛排最危險

隨著農曆年節將近，家庭聚餐與肉類採購量激增，醫師特別提醒，國人喜愛的「七分熟」牛排或半生不熟的肉品，都是高風險群。牛帶絛蟲的幼蟲（囊尾蚴）常寄生在牛隻肌肉中，若烹飪時中心溫度不足，寄生蟲便能躲過高溫威脅。

廚房保命3招：必備「雙套刀具」定時消毒

為了守護餐桌安全，醫師建議落實以下「三大防疫原則」：

生熟分離：廚房至少備妥兩塊砧板與兩把刀具，建議用不同顏色區分「生食專用」與「熟食專用」，避免交叉污染。 徹底煮熟：烹調豬、牛肉需確保瘦肉部分無粉紅色、肥肉呈現透明。魚貝類中心溫度需達70°C 以上。 洗手與消毒：處理完生食後必須用肥皂洗手20秒。生食砧板建議每週至少用沸水或稀釋含氯消毒液徹底清潔一次。

