《如懿傳》嘉貴妃奪獎挨酸！郝蕾喊「扯頭髮就拿影后」遭炎上

郝蕾發文被指偷酸辛芷蕾。（圖／翻攝自辛芷蕾、郝蕾山水回聲工作室微博）





《如懿傳》嘉貴妃、中國大陸女星辛芷蕾憑電影《日掛中天》獲頒第82屆威尼斯影展最佳女演員獎，原本是喜事一樁，不料卻疑似遭到資深女星郝蕾發文偷酸：「威尼斯憑藉一個女演員扯頭髮，就可以得影后，這個影后還有含金量嗎？」郝蕾昨（1）日出席活動否認傳聞，強調私下有跟對方解釋過了。

郝蕾昨日出席新加坡國際華語電影金獅大賞，受訪時澄清表示：「關於辛芷蕾的這個問題是一個巨大的烏龍」，她說事發當下就與辛芷蕾私下溝通過：「我說的壓根就不是她！」這項說法網友顯然不買單，指她句句像在點名，但既然不是在說辛芷蕾，那是說誰就一次講清楚。

廣告 廣告

辛芷蕾在11月7日曾發文回應此風波，提到拿獎很開心但榮耀是屬於《日掛中天》團隊：「關於電影裡那個『扯頭髮』的鏡頭，它只是整部作品和角色表達的一小部分。評價一個表演，就像評價一個人，看片段不如看全貌。如果大家因為爭議而願意去了解這部電影的全貌，那我反而覺得是件好事。」不明白獎項可以靠運作的說法，相信評審們是真的被表演打動，相信電影藝術本身有它的純粹。



【更多東森娛樂報導】

●獨家／林予晞開轟黃子佼！周冠威「第二眼看見她」正義俠女

●香港惡火奪百命！甄妮開轟官員愛狡辯：燒的又不是他家

●曬騎重機照被炎上！余文樂挨轟「只顧享樂」急刪文發聲明捐款

