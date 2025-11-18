如期如質完工、確保供水安全 水利署︰第一線掌握台中及新竹水資源建設進度

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】經濟部水利署17日表示，經濟部在百年大旱後已全面檢討臺灣各區水資源經理基本計畫，透過開源、節流、調度、備援及管理等措施穩定供水，同時強化多元水源開發、區域調度珍珠串計畫及科技造水（再生水與海水淡化），以提升供水韌性與調適能力，自106年起即透過前瞻水環境建設計畫，加速各項水資源建設及強化管理工作，至113年底累計增加每日237萬噸水源，相當於增加全國22%公共用水，目前全台各地區均是供給大於需求，預計至120年可再增供每日133萬噸水源，全台整體備援能力提升至60%，全台各區民生及產業發展用水均可保障。

水利署︰第一線掌握台中及新竹水資源建設進度，要求如期如質完工，確保供水安全-聽取大安大甲溪聯通管進度簡報。（圖/水利署提供）

水利署林元鵬署長視察大安大甲溪水源聯通管工程及新竹海水淡化廠工程進度，並期勉水利署第一線工作同仁及施工團隊務必完成如期如質完成，確保大台中及新竹穩定供水與區域發展。林元鵬署長表示，在極端氣候日益嚴峻，無論是防洪治水或水資源建設，各項水利工作均為確保國人安居樂業之重要基礎。

水利署︰第一線掌握台中及新竹水資源建設進度，要求如期如質完工，確保供水安全–大安大甲溪聯通管工程大安溪水管橋執行現況。（圖/水利署提供）

水利署說明，大安大甲溪水源聯通管工程，完工後可將大台中地區供水命脈大安溪與大甲溪水源串接，除每日增加25.5萬噸水源及提供大甲溪高濁度備援水源外，並與內埔圳及后里圳連通，對大台中的民生、產業及農業用水均具重大效益，林署長要求工程團隊持續掌握進度及品質，務必趕辦於明年6月提早通水，以因應極端氣候，強化區域水源調度及供水安全。

水利署︰第一線掌握台中及新竹水資源建設進度，要求如期如質完工，確保供水安全-視察新竹海水淡化廠工程施工情形。（圖/水利署提供）

另新竹海水淡化廠甫於今年5月16日開工，是臺灣首座公辦10萬噸級海水淡化廠，目前各大工區全面展開施工中，預計116年4月開始試產水，未來海淡水將納入自來水系統供應民生與產業用水，並與區域水源聯合運用，即豐水期海淡降載產水、枯水期提高產量，以兼顧節能與穩定供水。另海水淡化採用國際最新DAF浮除及高效能RO逆滲透技術，能源回收裝置效率達97%。林署長視察時表示海水淡化介面很多，須多方協調，要求施工團隊界面整合及持續掌握品質，並持續與地方合作融合在地景觀，促進地方經濟、觀光、社區共榮發展。

水利署︰第一線掌握台中及新竹水資源建設進度，要求如期如質完工，確保供水安全-視察新竹海水淡化廠工程施工情形。（圖/水利署提供）

水利署補充，水利署除肩負防洪治水及洪水災害搶修等緊急任務外，前瞻性的水資源建設同樣攸關國家安全與民生福祉，將持續透過持續推動水源聯通、多元開發、海淡產能與智慧調度機制，提升極端氣候時整體韌性，確保國人用水無虞。