如果中共放棄武統 台灣會不會悄然滑向中國？

施文儀／退休公務員

台灣社會長年在「統一」與「獨立」之間爭論，表面看似意識形態對立，實則源於一個再單純不過的心理：害怕戰爭、渴望和平與自由。正因如此，許多台灣人既無法接受統一後自由被吞噬的風險，也不敢毫無保留地擁抱台獨。真正左右民意的，不是意識形態，而是對戰爭的恐懼。

如果我們推演一個極端卻並非不可能的情境——中共正式宣布放棄武力統一台灣——那將不是和平的降臨，而是一場足以重塑台海與全球戰略格局的政治大地震。

對多數台灣民眾而言，放棄武力意味著危機解除、和平到來，不必再承擔高昂軍購成本，也不必時刻仰賴美國的安全承諾。然而，真正的危險恰恰藏在這份「安心感」之中。一旦統一威脅消失，台灣作為自由世界第一線的戰略角色，將迅速鬆動，甚至可能在經濟、政治與心理層面，悄然滑向中國。屆時，台灣不再是民主防線，反而可能成為中共滲透自由世界的「海景第一排」。

這正是當前局勢最弔詭之處：習近平持續以軍演與武力恫嚇，表面強勢，實際上卻成了替台灣、替美國、甚至替民進黨「撐場面」的最大助力。武統威脅反而成了維繫美中台三方戰略平衡的負重。

對美國而言，中共若放棄武力，美國將失去介入台海、圍堵中國的最正當理由；對國民黨而言，其長年建立在「唯有我能與北京溝通」的兩岸論述，將瞬間失焦；對民進黨來說，長期有效的「亡國感」動員也會迅速退燒，選民勢必回過頭來，冷酷檢視執政者在民生、經濟與治理上的真實表現。

目前的現實是，藍白在立法院頻頻失序、忽視民生，反而讓民進黨得以在主權爭議中獲得喘息空間。但若北京真有戰略智慧，只要宣布放棄武力，就足以顛覆這一切政治算計。可惜，習近平選擇了最笨、也最昂貴的道路，用統戰與軍演，一步步把台灣推向國際舞台與民主陣營。

說到底，台獨並非憑空而生，而是對統一威脅的被動回應。中共若真想「贏」，放棄武統、甚至放棄統一，才是唯一的終極手段。只是，無論是北京、華府，還是台北，恐怕都還沒準備好，面對那樣一個看似和平、卻全面改寫權力結構的世界。

