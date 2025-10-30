如果台中豬瘟疫調執行有待加強 卓榮泰：請農業部組中央團隊協助

李慧芝轉述，閣揆卓榮泰強調防疫必須分秒必爭，如果台中市政府疫調執行上有待加強完備，請農業部即刻組成中央疫調團隊協助，儘速完成後續疫調工作。（圖：行政院提供）

行政院會今天（30日）聽取農業部報告非洲豬瘟防疫、輔導補助方案及邊境防疫措施，要求落實百分百X光檢查高風險地區入境的行李、郵包及快遞；特別對於境外「未落地」電商，必須依相關法規嚴格處理，降低國人接觸違法商品的機會。（張柏仲報導）

根據行政院發言人李慧芝轉述，本月26日宣布禁運、禁宰及禁用廚餘養豬政策再延長10天，同時也啟動第2階段強化措施：無論是分級查訪、強化清消、精準疫調或擴大追查，請農業部、環境部、內政部及地方政府並肩作戰，全力達成區塊清零的戰略目標。防疫必須分秒必爭，如果台中市政府疫調執行上有待加強完備，請農業部即刻組成中央疫調團隊協助，儘速完成後續疫調工作。

豬隻禁運禁宰，影響養豬業相關人員生計，中央推出產業輔導支持措施，除了對廚餘養豬場轉型的飼料差額補助，更提供豬農、承銷人、肉品市場、屠宰場及攤商等一級產業鏈從業人員、業者輔導補助方案。

除了清理境內戰場，卓榮泰強調邊境防疫也不容懈怠。要求財政部、內政部及交通部持續落實對來自高風險地區入境旅客的行李、郵包及快遞百分百X光機檢查，也把人工開箱查驗件數至少提高到20%以上；並將境外電商平台及私人集運商風險納管：針對高風險承攬及報關業者加大查核力道，只要查獲違規就必須懲罰。同時也請海委會強化查緝走私，杜絕境外非洲豬瘟病毒移入。

為避免跨境網路購物成為防疫漏洞，108年已修法增訂相關電商業者必須配合政府防疫檢疫的義務與責任。對於境外「未落地」的電商，應依「動物傳染病防治條例」及「兩岸人民關係條例」等規定予以要求；另外針對違規廣告，也請數發部即刻邀集相關平台業者共商廣告限制的處理，務必採更高標準與要求，降低國人接觸違法商品的機會。

行政院也請相關部會及地方政府，對參與防疫工作人員，核定放寬加班時數，如實給予加班費，體恤相關同仁的辛勞。卓榮泰強調非洲豬瘟疫情警報尚未解除，對我國養豬產業仍構成威脅。呼籲全體貫徹落實各項防疫作為，才能守護台灣的養豬產業，確保國人食品安全無虞。