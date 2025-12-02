《如果我不曾看過太陽》15句人生金句，「我不曾見過白天的光亮，當太陽被摧毀。我將與世界為敵。」

此劇由曾敬驊、李沐主演，「想見你」班底製作，李沐在接受訪問時表示，原本不想再接學生角色的劇本，但是看完劇本後發現這是一部，很神奇的故事，把寫實＋抽象＋夢幻全部放在裡面，讀完劇本有種『命中註定』的感覺，這個角色一定要接。而曾敬驊在本劇中，演技再升級，角色個性非常多元，有委屈、有冷血、有倔將、有純淨，眼神切換非常自然。

《如果我不曾看過太陽》一開場就是聳動的「暴雨殺人魔」落網事件，殘酷的手段令人不寒而慄，隨著對殺人魔開拍紀錄片，探究殺人動機，逐漸推進劇情，飾演殺人魔的曾敬驊在好賭的父親，無能的母親，長期家暴的環境中成長，個性孤僻，在學校受同學排擠，在暴力討債的壓力下，原以為自己的人生就這樣暗黑了，卻遇見陽光般的李沐，李沐就像飛舞在陽光下的蝴蝶，燦爛自由，李沐的溫暖感染著曾敬驊克服困境，慢慢覺得或許可以重新為自己而活，但是所有的惡，絕非蓄謀已久，而是慢慢累積，同學的霸凌、學校的漠視、社會權力的欺壓，家人的拋棄徹底摧毀在困境中掙扎的曾敬驊，如果我不曾看過太陽，我不知道太陽的溫暖，如果我不曾看過太陽，我不曾見過白天的光明，當太陽被摧毀。我將與世界為敵。此劇雖然黑暗到窒息，但是拍的太好了，不得不看。《如果我不曾看過太陽》劇中精彩金句，推薦給你。

《如果我不曾看過太陽》精彩金句1「 我可以是害你的仇人，也可以是幫你的貴人，你自己決定。」

《如果我不曾看過太陽》精彩金句2 「別人怎麼說是別人的事情，我只相信我眼睛看到的。」

《如果我不曾看過太陽》精彩金句3 「那些發生在你身上的是，都不是你的錯，也不是你想要的。」

《如果我不曾看過太陽》精彩金句4 「你是我見過笑得最燦爛的人，就好像一顆太陽。」

《如果我不曾看過太陽》精彩金句5 「我知道我們不一樣，但是每靠近你一點，我的世界就不再那麼冰冷，我好像也可以活得更有溫度一點。」

《如果我不曾看過太陽》精彩金句6

你一定不知道，為了你我可以變得多麼勇敢。

《如果我不曾看過太陽》精彩金句7 「你永遠也不會懂，雖然我不能保護我自己，但是我比誰都想要保護你。」

《如果我不曾看過太陽》精彩金句8 「飛蛾是夜行性昆蟲，以月亮為導航座標，但是一直把燈火誤認成月亮，不停地飛向燈火，以為只要往那盞燈不停的非，就可以離開這裡，卻不知道再怎麼努力，都是在原地打轉，永遠無法離開。」

《如果我不曾看過太陽》精彩金句9 「蝴蝶只會在陽光下飛舞，飛蛾卻不曾見過太陽，不管他們長得多麼像，你永遠不會認錯，因為蝴蝶跟飛蛾永遠不可能同時出現在同一個地方。」

《如果我不曾看過太陽》精彩金句10 「這一刻，我突然覺得我的人生好像也不是那麼糟，也許我還可以再試一次，這次說不定會跟以前不一樣。」

《如果我不曾看過太陽》精彩金句11 「沒有你在的地方，我真的不知道可以去哪裡。」

《如果我不曾看過太陽》精彩金句12

以後不管發生什麼事，我都會陪在你身邊，我不會再輕易放開你的手。

《如果我不曾看過太陽》精彩金句13 「我可以認輸嗎，可以什麼都不用管，離開這裡嗎？」

《如果我不曾看過太陽》精彩金句14 「我不是為了改變世界，只是想在那些她看不見的地方，擋下一點風。」

《如果我不曾看過太陽》精彩金句15 「不是說好結束這一切嗎？你難道就不能一個人安安靜靜地去死嗎？」









