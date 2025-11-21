「如果我不曾見過太陽」主演群合體宣傳 (圖)

其他人也在看
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金宇彬、申敏兒宣布結婚！ 交往10年「熬過鼻咽癌」手寫信曝喜訊
韓星金宇彬20日曬出手寫信，宣布與申敏兒結婚！兩人於2015年因為拍攝廣告相識，進而發展成戀人關係，2017年金宇彬罹患鼻咽癌，申敏兒不離不棄，推掉工作專心陪伴治療，戀情可謂演藝圈一段佳話，如今修成正果，眾人紛紛送上祝福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
薔薔抖出《黑澀會》偷竊慣犯 全部美眉「都知道是她」
薔薔近期加入《小姐不熙娣》主持行列，以《我愛黑澀會》出道的她，聊起演藝圈的荒謬經歷時，竟爆出在節目錄製期間「被偷錢、偷手機是常態」，甚至許多美眉們，都知道慣犯就是「她」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實
10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
坤達閃兵遭起訴！柯佳嬿首現身 14字曝他現況
坤達閃兵遭起訴！柯佳嬿首現身 14字曝他現況EBC東森娛樂 ・ 6 小時前
移居澳洲3個月！47歲楊皓如突宣布「驚人新身分」 證實成全球代表
47歲女星楊皓如個性爽朗大方，擁有流利口條的她也是綜藝節目的常客，受到許多粉絲的喜愛。近來，楊皓如舉家移民澳洲生活，如今已經過去3個月的時間，她昨（19日）在社群中開心宣布全新身分，引來許多網友留言道賀。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坤達逃兵遭求刑2年8月 柯佳嬿首露面認：事前不知情
坤達捲入閃兵風波，新北地檢署日前已依涉案事證，對含他在內共12名被告提起公訴，全數求處2年8月徒刑。而他的妻子、金鐘影后柯佳嬿今（11/21）日以亮相新作《如果我不曾見過太陽》二部曲活動，也是事件發生後她首次公開露面。太報 ・ 5 小時前
范姜彥豐曝近況「努力修補」 拾起碎片面對現實
范姜彥豐日前因為指控粿粿與王子邱勝翊發生婚外情一事，引發大量關注。不過他對外僅正式聲明了兩次，一次為控訴整起事件，另一為回應粿粿拍攝的道歉影片，相隔19天，范姜彥豐發文透露近期心聲，並表示已經獲得潛水A1證照。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
鬼怪經典台詞「元斌、玄彬、金宇彬」 娶走美女老婆全死會
韓國男神金宇彬昨日（20）下午在官方Fan Café親筆信曝震撼彈，宣布和公開交往10年的女友申敏兒結婚，消息引爆韓網瘋狂送上祝福。金宇彬歷經罹癌停工、事業暫停，所幸女友申敏兒不離不棄陪他走過化療低潮，早已是粉絲公認的「彬嫂」，昨日放送結婚喜訊，收穫粉絲祝福。自由時報 ・ 14 小時前
直擊／哭了！子瑜抵達台灣「高領毛衣現身」千名粉絲暴動 警察也出動
韓女團「TWICE」舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月22、23日在高雄國家體育場登場，也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出。稍早7名成員已先抵達高雄小港機場，從日本出發的子瑜也於4點左右下飛機了，引起粉絲暴動。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
八點檔男星結婚3年未生子 「切心」老婆向家人抱怨
演員余思達在浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒《Talk Talk秀台語2》本週五（21日）播出的節目內容，不滿結婚3年的老婆牟韻潔在被親友們催生子時，竟脫口將原因歸咎於他的身上。中時新聞網 ・ 1 天前
金馬62／林依晨隔22年再戰影后！合體劉若英 自爆老公缺席原因曝
2025第62屆金馬獎頒獎典禮將於明（22）日登場，今舉行入圍午宴，準影后林依晨、方郁婷、劉若英、高伊玲難得同台。劉若英笑說好久沒有參加金馬，「午宴一來就遇到好多老朋友」，心情相當輕鬆。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
胡彥斌疑爆戀情！海邊忘情激吻正妹被拍 女方被起底是小16歲「AI女神」
中國歌手胡彥斌當年憑藉一首〈男人KTV〉走紅，即興創作的才華更讓他獲得「音樂才子」的封號，如今，一舉一動都受到大家關注的胡彥斌，近日，他被網友捕捉到在海邊忘情激吻正妹，女方的身分也被起底是小16歲網紅易夢玲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王俐人吃火鍋打包蛋遭拒「負評公審」惹議 老闆：溝通誤會
台北市 / 綜合報導 藝人王俐人，到台北大安區一間火鍋店用餐，她在自助吧拿了一顆雞蛋，但後來吃不下了想要打包，她跟店員要袋子，沒想到後來，店員跟她討回這顆雞蛋！王俐人控訴店員態度不佳，像是在對待小偷，氣得上網留下一星負評。不過，很多網友認為店家本來就規定不能打包，大多不認同王俐人的做法！藝人王俐人說：「哇，前菜有春捲。」面對鏡頭侃侃而談，女星王俐人，常在社群PO出影片，大方跟粉絲分享生活，不過她最近因為一則評論，遭到大批網友攻擊，王俐人寫下，到台北一間火鍋店用餐，當時吃不完想打包一顆蛋，還跟店員拿了袋子，沒想到事後，店員跟她要回雞蛋，且王俐人控訴，對方態度就像在對待小偷，雙方起口角爆發衝突。讓她氣得留下一星負評，沒想到因此登上媒體版面，藝人王俐人說：「(員工)在旁邊這樣子，看笑話，然後聲音很大然後跟我說，嗯，所以小姐，今天我讓妳把蛋帶回家就沒事了嗎，那妳蛋帶回家，今天不是為了一顆蛋，今天是為了一個你的態度。」王俐人強調，自己不是在乎一顆蛋，而是在意員工態度，不過網友普遍不買單，因為店家早已明訂不能打包，藝人王俐人說：「我要跟老闆說對不起，讓你煩心了，因為我們這個真的不是一個什麼大事情，可是希望讓你知道，你的員工，有一些的員工真的很不OK，請不要讓他們把你的形象損失了。」當事火鍋業者說：「(可能)她也不想浪費食物吧，(員工)服務過程也有點忙碌，講話比較直接，可能就是誤解吧，我們有必要再教育一下，我就覺得應該要跟王小姐致歉。」顧客跟員工，站的立場不同，看事情的角度也不一樣，或許下次各退一步，也能避免衝突擴大。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前
玉澤演發現TWICE來台開唱！ 興奮拍照：歡迎來到臺灣
南韓女團TWICE將在22、23日在高雄國家體育場，舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，成員子瑜在出道10年唱回台灣，讓粉絲為之振奮。有趣的是，目前人在台中拍戲的2PM玉澤演，也發文歡迎TWICE來到台灣，可說比台灣人還要台。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
《大學生》男星捐肝救父！肝硬化爸驚傳「排斥反應」最新病況曝光
34歲男星海產（劉威廷）當年以一首〈海產〉自創曲走紅，近年則活躍於各大綜藝節目，日前他於IG宣布將為父親動刀，捐肝救罹患肝癌的爸爸，如今最新近況曝光，20日海產再曝好消息，爸爸已經可以出院了。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
蔡佩軒結婚2個月 驚喜透露備孕計畫
蔡佩軒9月宣布與新加坡籍丈夫J先生結婚，21日她開心公布新單曲〈5ever〉，歌曲紀錄兩人交往第二年、一次遠距離的心情。她當時在飛機上寫下旋律與歌詞，因為那一刻她已確信對方就是「The one」，歌名〈5ever〉也暗藏告白密碼：「4ever 不夠，我愛你 5ever」。中時新聞網 ・ 11 小時前
Perfume西脇綾香閃嫁「一般男粉絲」 丈夫竟是PORTER包母公司第4代社長
日本人氣電音女團Perfume的36歲成員西脇綾香（A-chan）於本月11日閃電宣布結婚喜訊，對象是一名圈外人士，她並在社群平台稱對方為「一般男性粉絲」，引發網路討論。然而根據日本媒體《女性SEVEN》報導指出，西脇綾香的丈夫實際身份非凡，是日本知名皮革包品牌「吉田（吉田カバン）」的第四代社長吉田幸裕，現年41歲，旗下主力品牌就是「PORTER」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前