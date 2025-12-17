《如果我不曾見過太陽》二部曲上線衝Netflix排行榜第一 製作方將舉辦聖誕畢業典禮

《如果我不曾見過太陽》曾敬驊、柯佳嬿。（Netflix提供）

Netflix《如果我不曾見過太陽》二部曲於11日上線不到48小時直衝Netflix排行榜第一，並連續4天（12/13-12/16）穩坐冠軍寶座！製作方一諾影視也將在12月24日舉辦「《如果我不曾見過太陽》聖誕畢業典禮」，主創團隊與演員們將近距離分享創作路上的故事。

在二部曲中曾敬驊飾演的李壬曜逐步被逼向絕境，原以為能和「夏天晴」（柯佳嬿 飾）重新開始，卻在不速之客闖入後再次揭開過去的傷疤，曾敬驊表示：「謝謝觀眾的喜愛，每一個情感都是獨特的學習，很開心可以透過角色與大家一起成長。這齣戲拍攝時間將近半年，從壬曜身上找到許多能量，印象中最深刻是與曉彤在天台上互相約定的戲，一個承諾背後需要很多等待與信念，不論當下兩人的遭遇是多麼艱難，彼此都願意等待，那份情感讓我相信這兩個角色是相愛的。」

《如果我不曾見過太陽》曾敬驊、程予希。 （ Netflix提供）

而繼《想見你》詮釋一人分飾多角後，本次挑戰「多重人格」的柯佳嬿，切換自如的演技也讓網友盛讚，柯佳嬿表示：「看到有些留言討論性暴力帶來的永久創傷、原生家庭與父母親帶給孩子的深遠影響。我覺得一部戲能傳達些什麼，讓人去思考、去關注，是非常有意義的事情，很榮幸能成為太陽的一份子。」

更分享：「如果只能選一場最觸動我心的戲，可能是我在醫院對壬曜說：『為什麼你們每個人都可以往前走，只有我一個人要永遠留在那一天。』當下感觸很深，看劇本時覺得這幾句台詞很悲傷，實際講出來更悲傷。對江曉彤來說她的時間停止了，在老家的那個房間裡，她永遠被困在事情發生的那一天走不出去。我在家看播出，看到10:27pm曉彤從老家床上坐起來的時候爆哭，明明都已經看過劇本了，還是覺得好難過。」

