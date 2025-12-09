《如果我不曾見過太陽》二部曲花絮曝光 曾敬驊遇上柯佳嬿心動瞬間引期待

柯佳嬿驚喜加入《如果我不曾見過太陽》二部曲 與曾敬驊「重新開始」新生活。（Netflix提供）

Netflix影集《如果我不曾見過太陽》今（9）日釋出全新花絮〈等待之後〉，率先揭開一部曲尾聲中，由曾敬驊飾演的李壬曜，遇見新角色夏天晴（柯佳嬿 飾）所掀起的心動波瀾，也暗示兩人將會走向何種結局。

曾敬驊說，他分享與夏天晴（柯佳嬿 飾）的這場相遇且情不自禁的叫住她，是一種「第六感、很魔幻的一件事情」，認為夏天晴這個人給李壬曜的感覺很像江曉彤，編導簡奇峯表示：「『天晴』其實就是一個諧音（同義詞）」，這個名字給人一種夏天天氣晴朗、陽光明媚的感覺，也是在設定這個角色時，希望帶給觀眾的感受與引發的一些效應，為第一部沈重的色彩，帶來一些轉機。

《如果我不曾見過太陽》釋出〈等待之後〉花絮。（Netflix提供）

二部曲驚喜登場的新角色「夏天晴」，是一名後天失明的電台DJ，再度與《想見你》原班編劇團隊合作，柯佳嬿分享：「我覺得他們（編劇）的故事有一種魔力，讓我有很多畫面感，不自覺地把自己帶入角色，不知不覺你會走得很深入。」語畢更忍不住哽咽落淚，足見她對角色的投入與情感。

在二部曲中，李壬曜在承擔過錯後重新回到社會，努力工作、努力生活，只為了讓自己變好，有一天能再見到曉彤。曾敬驊表示：「他心裡一定有一個想法是：『有一天，我一定要找到曉彤在哪。』其實這就是他唯一的動力。」

