《如果我不曾見過太陽》反派太壞！網怒喊「曾博恩演瘋子」竟是認錯人

〔記者李紹綾／台北報導〕影集《如果我不曾見過太陽》第二部自11日在Netflix上線後，短短幾天就衝上熱門榜冠軍，討論度持續飆高。其中，石知田在劇中飾演校園霸凌小團體的首領，陰沉又瘋狂的演出讓觀眾看得頭皮發麻，也意外掀起一波「認錯人」插曲。

石知田與曾博恩兩人外型神似(記者李紹綾攝)

有網友在社群貼出劇照直呼「曾博恩演瘋子真的是本色演出」，誤以為反派角色是YouTuber曾博恩本人所演，結果釣出石知田親自留言回應一個簡單的「嗨」，瞬間引爆笑點。隨後不少劇迷趕緊澄清：「他是石知田，然後他的壞，真的好壞。」也有人笑說兩人外型神似、氣場又強，難怪會看錯。

廣告 廣告

《如果我不曾見過太陽》因直面校園霸凌、性侵等沉重議題，在社群平台掀起大量討論。石知田飾演的角色更被網友形容是「每一場出現都讓人拳頭硬起來」，對此他也幽默在Threads回應：「記得按摩放鬆一下。」親民又不失風度，讓粉絲一邊恨角色、一邊愛演員。

談到這次詮釋反派的心境，石知田也感性分享：「無論是以一部曲和二部曲的切角，嘗試不同的肢體和語氣，或許因為靠得太近，作為演員，這次說出來的話不是溫暖人的陽光，而是在陰翳間仍朦朧搖曳的幽光，我依舊愛他，也謝謝他。」一番話也讓觀眾看見他對角色的投入與珍惜。

隨著話題延燒，不少劇迷更敲碗希望石知田能和曾博恩真的合體同框。

【看原文連結】

更多自由時報報導

（有雷）《不良一族尋愛記》越線了！北鼻潑冰傷人畫面播出 Netflix急介入

花500萬動刀＋刺青！《不良一族尋愛記》乙葉整形史全攤牌

拒台灣人入境、用龍蝦懲罰你！「這國」進口狂瀉逾7成

婁峻碩不藏了！暴雷「寶寶性別」 焦凡凡懷孕近況曝

