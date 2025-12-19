《如果我不曾見過太陽》柯佳嬿身份曝光 認：滿殘酷的

《如果我不曾見過太陽》二部曲公開柯佳嬿的真實身份。（圖／Netflix提供）





Netflix暗黑校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》19日釋出二部曲〈長夜之後〉花絮，揭開江曉彤（李沐 飾）與李壬曜（曾敬驊 飾）的內心世界，也正式公開夏天晴（柯佳嬿 飾）的真正身分。

周品瑜（江齊 飾）、琪琪（姚愛寗 飾）都是同一個人。（圖／Netflix提供）

柯佳嬿透露，不管是周品瑜（江齊 飾）、天晴或是琪琪，都是在曉彤這個主人格有需要以及她不能承受的狀態下才會出場，為的就是要面對現在的狀況跟環境，也就是說這四個人其實就是同一人。

柯佳嬿坦言：「要去面對這個真相還滿殘酷的，因為對天晴來說這個世界就是真的，我就是真的，有一點像機器人不知道自己是機器人，有一天你要告訴他，其實你不是人類，你現在擁有的這些情感跟記憶，其實是已經有的設定。」

柯佳嬿透露劇中飾演的夏天晴其實就是江曉彤的其中一個人格。（圖／Netflix提供）

對於由四位演員共同詮釋同一角色，柯佳嬿說：「我們四個都還滿關心對方對這個角色的想法跟演戲的狀態，會去觀摩對方的戲，當我們今天詮釋某個特定人格的時候，我們就是抓著這個調性去表演。由四位女演員演出同一個人的不同人格，每個人格都是一個角色，是很特別的安排，對演員們來說也是難得的嘗試。」

李沐先前訪問聊到自己不敢看被傷害的片段，談到角色她忍不住落淚：「我記得有一天，我們製作人Phoebe就問我說，這些角色裡面你覺得誰最壞？那個當下我的第一個想法是，最糟糕的人是我，我愛的人的人生都是我搞砸的，我很不喜歡那個感覺，那種我不知道為什麼，從哪裡來的虧欠感，那個東西其實對我來說是有點嚇人的。」

《如果我不曾見過太陽》李沐飾演江曉彤。（圖／Netflix提供）

導演蔣繼正透露，當年侵犯曉彤的其中一名同學「維廷（徐鈞浩 飾）」之死，是整個故事的關鍵轉折，「這不是在壬曜計劃之內的，他再一次地對曉彤侮辱和挑釁，讓壬曜不得不踏出復仇的這一步」。編導簡奇峯則說，有些傷痛是不可逆的，並不會隨著時間而恢復，因此提出反思：「是不是比起去療傷、比起去復原，我們也許可以想辦法去避免造成那樣子的傷害？陪伴那些曾經受過傷的人，會是最重要的。」



