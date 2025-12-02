《如果我不曾見過太陽》演員親揭第二部看點！曾敬驊：「多數時候真的沒有選擇」、李沐：「至今仍不敢看侵犯畫面」
隨著預告與花絮釋出，主演們也透過訪談親自揭開第二部的情感走向與主題伏筆，從李壬曜背後的無奈，到江曉彤的創傷後遺症，再到賴芸蓁、歐陽悌可能迎來的黑化與報應，本篇就整理出演員們在訪談中的關鍵原話，帶你搶先抓到二部曲看點。
看點一、曾敬驊心中的李壬曜，「多數時候真的沒有選擇」
曾敬驊在受訪時坦言，自己心中的李壬曜，是那種「多數時候沒有選擇」的人。家庭暴力與校園霸凌像兩道牆把他夾在中間，只能把所有痛苦往自己身上扛。他說李壬曜雖然被貼上「暴雨殺人魔」的標籤，但本質其實是重情義又很勇敢的人，對在乎的人願意用力去愛，也願意用力去保護，「非常謝謝喜歡這部劇的你們，我想跟觀眾說，對於在乎的人，可以勇敢表達自己的愛。」
來到第二部，曾敬驊預告，觀眾會看到壬曜更多人性層面的掙扎，面對命運和情感時，他不再只是被動承受的受害者，而是被迫做出艱難抉擇的那個人。那些似乎「別無選擇」的瞬間，會被拉到放大鏡底下，讓觀眾更清楚看見，他到底是被環境推著走向黑暗，還是一步步踏入自己親手選擇的深渊。
看點二、李沐的小太陽，在光與創傷之間拉扯
被稱為「小太陽」的江曉彤，其實對李沐本人來說，也是一次極為沉重的創作旅程。她分享，親友都說這是她工作以來最喜歡的一部作品，「謝謝觀眾支持，能被看見很感激，親友說這是我工作以來最喜歡的作品，我很感動」，但一部曲上線後，她卻因為太在意觀眾反應而失眠好幾晚，要等到真正收到肯定，才終於能放心睡覺。
面對劇中那場侵害戲，她坦言自己至今不敢完整看完，只敢偶爾在社群看到剪輯片段就匆匆略過。拍攝結束後，這些畫面仍會在天氣變冷、看到相關新聞時突然浮現，讓她心裡一陣發緊。李沐一再強調，自己「只是演戲」，承受的痛苦遠遠不及真實受害者的千萬分之一，因此更希望透過這部劇，讓受傷的人能感到被看見、被理解。到了第二部，觀眾不只會繼續看到小太陽帶來的溫暖，也會更明顯感受到她在「想發光」與「害怕再被看見」之間拉扯的狀態，那些尚未癒合的傷口，將在故事推進中一次次被碰觸。
看點三、黑化呼聲與反派壓力，將在二部曲迎來回應
程予希飾演的賴芸蓁，是觀眾心疼卻也最期待黑化的角色之一。她笑說，很多人私訊跟她說很心疼芸蓁，但同時又期待看到她「變得更黑」，這種又憐又怕的情緒，本身就預告了角色在第二部可能出現的強烈轉折。賴芸蓁壓抑許久的情緒，很有機會在二部曲中迎來爆發點，讓觀眾看見一個受傷者如何在壓迫之下做出反擊。
石知田則因為「校霸」歐陽悌壞得太徹底，開播後真的遇到掉粉，甚至有人留言要他去死，還有人傳刀子 emoji 給他，他苦笑表示：「先跟大家說聲對不起，歐陽悌真的太壞了，第一次演大反派果然被狠狠討厭。」為了演好這個角色，他乾脆把歐陽悌想像成一條蛇，「因為如果他是人的話，我會去評價他，但如果他不是人，就比較不會被道德綁住。」這些演員在訪談中的分享，其實也在暗示第二部會把加害者與被壓抑者一起推向更極端的位置，有人會真正迎來報應，有人可能從受害者變成加害者，觀眾對黑化與復仇的期待，也將在《如果我不曾見過太陽》第二部曲中逐步兌現。
看點四、飛蛾與蝴蝶，原生家庭與命運的辯證
在花絮〈飛蛾與蝴蝶〉中，編導簡奇峯提到，蝴蝶是日行性的生物，飛蛾則屬於夜行性，本來不會有交集，卻因為命運在天台上相遇，這樣的對照，正是李壬曜與江曉彤關係的縮影。導演蔣繼正則說，希望觀眾能一步步感受到角色內心的傷痛，而不是只把他們當成「加害者」或「受害者」來看。
製作人麻怡婷更進一步談到「原生家庭」這個關鍵，她認為家庭形塑了我們如何看待自己與世界，如果看劇時感到心痛，某種程度代表你願意同理他人的痛苦，而這正是社會需要的光明。曾敬驊在訪談裡也玩起假想題，如果壬曜和曉彤交換家庭，他相信兩人在愛與感情上的選擇不會改變，「就算對調家庭，在愛與感情上他們不會改變，命中注定會相遇，曉彤仍會救我。」二部曲很可能會把這些訪談中提到的主題具體化，讓觀眾看到家庭如何把角色推向毀滅或救贖，也讓飛蛾與蝴蝶的寓意，在每一次命運對調的想像裡被重新詮釋。
看點五、視障女子與紀錄片企劃，真相線索即將全面揭開
柯佳嬿在第一部尾聲以視障女子夏天晴身分登場，手上那枚與江曉彤相同的蝴蝶刺青，立刻成為最大謎題之一。她透露，拍攝前劇組安排她到愛盲基金會實地了解視障者的生活，並與視障朋友面對面聊天。她發現，有時候你會以為對方的眼睛沒有問題，「有些特別角度他們其實看得到一些東西」，因此在戲裡反而要刻意避免這種狀態，演出時必須讓自己保持失焦，沒辦法跟曾敬驊對看，只能看著攝影師或更遠的地方，甚至把手杖帶回家練習，只為呈現更真實的身體感。
另一方面，江齊飾演的紀錄片企劃周品瑜，在受訪時也預告自己在第二部會有「不一樣的面貌」，希望能帶給觀眾驚喜。她在故事裡既是拍攝者，也是關鍵線索的持有者，夢境與現實之間的搖晃，讓她一步步被捲進風暴中心。
《如果我不曾見過太陽》第二部曲將正式於 12 月 11 日在 Netflix 上線，柯佳嬿角色夏天晴的真實身分、蝴蝶刺青的背後意義，以及品瑜在真相拼圖中的位置，都將從訪談裡的只言片語，變成劇中一個個被翻開的關鍵伏筆。若想知道台劇《如果我不曾見過太陽》的結局，就請一定要準時鎖定劇集上線。
