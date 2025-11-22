《如果我不曾見過太陽》登上台北101告白！曾敬驊認「公開求婚」很浪漫
Netflix《如果我不曾見過太陽》二部曲即將播出，將揭開故事謎團，21日舉行「聖誕約定同樂會」，邀請主演群與粉絲玩互動問答遊戲，活動結束後主演群們更至信義區主題限定裝置區遊覽，和台北101上點亮的專屬告白金句合影，現場聚集眾多粉絲一睹明星風采。
「聖誕約定同樂會」由製作人麻怡婷、編導簡奇峯、編劇林欣慧與演員曾敬驊、柯佳嬿、李沐、程予希、江齊、姚淳耀、石知田出席，21日晚間現身南港 Lalaport，吸引超過650名粉絲到場支持。演員一登場便引來尖叫聲不斷，氣氛熱烈。因飾演反派而被網友「恨到不行」的石知田上台第一句話便道歉：「先跟大家說聲對不起。」引來現場爆笑。
活動首先公開預告二部曲角色相關「線索禮物」。曾敬驊拿到古典樂德布西的《月光》CD，他表示：「看過一部曲的觀眾應該都知道這首曲子代表李壬曜對江曉彤的重要情感，作為古典樂電台DJ的夏天晴（柯佳嬿飾）也與此曲有關聯，暗示兩人在二部曲中也將有微妙的發展。」柯佳嬿則拿到蝴蝶眼罩，她分享：「我飾演的天晴是視障者，蝴蝶意象對她來說有更深層的含義，觀眾看二部曲會明白。」李沐拿到化妝鏡，象徵角色曉彤在經歷悲劇後，需不斷面對鏡中自己的恐懼。
程予希收到塞滿「歐陽悌照片」的信封，笑稱是「看起來有些變態的照片」，透露角色賴芸蓁在二部曲開始主動搜尋真相，使故事有了意想不到的發展。江齊則收到筆記本，但內頁筆跡各異，暗示角色周品瑜將展現不同面向。姚淳耀收到萬用清潔劑與手套，他笑說：「K哥在二部曲會洗心革面。」石知田則拿到《金剛經》，笑稱：「看到的瞬間覺得應該放下屠刀。」
接著演員以「愛心（Yes）／骷髏（No）」牌互動，被問到「公開求婚是浪漫還是可怕？」全場只有曾敬驊舉起愛心牌（浪漫），他笑說：「我覺得是浪漫的，對方做這件事會很感動，我自己是不會做。」被問到是否「戀愛後會黏在一起」，柯佳嬿立即舉骷髏（有毒）牌，認為親密關係仍需適當距離。
至於「交往一個月就刺上對方名字」的問題中，僅李沐覺得浪漫，笑稱：「覺得滿幽默的，不喜歡再雷射掉就好。」最後被問「覺得自己是會一直愛上相同性格的人嗎？」江齊表示這很難判定，李沐認為如果不夠了解自己就會遇到這問題，曾敬驊「直男發言」表示覺得自己不會，被問愛過幾個星座？他表示三個，但竟然忘記其中一個是什麼星象的星座，馬上被虧剛剛想求婚的粉絲聽到都不求了。
二部曲預告從柯佳嬿飾演的神秘視障女子「夏天晴」，向李壬曜（曾敬驊 飾）輕聲詢問「你還記得自己上一次許願是什麼時候嗎？」開場。在一部曲尾聲，李壬曜偶然遇見夏天晴，除了強烈的熟悉感，更令他震驚的，是她手指上那枚與江曉彤一模一樣的蝴蝶刺青，也讓他忍不住試探。兩人之間逐漸產生不可言說的吸引，日復一日的相處也讓感情悄悄萌芽，更被姚淳耀飾演的K哥質問是否是將夏天晴當成了江曉彤的「替身」，令李壬曜內心混亂不已。
而一部曲過後江曉彤的生死成謎，以歐陽悌（石知田 飾）為首的反派學生多年後重聚，面對自己犯下的大錯，歐陽悌也毫不示弱。李壬曜彷彿活在無盡黑暗的地獄，內心逐步被逼到失控邊緣，也埋下日後成為「暴雨殺人魔」的危險因子，不禁自嘲：「可能我本來就是個人渣吧。」預告最後一句「如果注定不見天日，我們只能飛蛾撲火」，彷彿點出所有角色的宿命，也為觀眾留下巨大餘韻與無限想像。二部曲將於12月11日與觀眾見面。
