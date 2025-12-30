《如果我不曾見過太陽》程予希變聲無名氏緊張到想吐

〔記者陳慧玲／台北報導〕女子創作組合 KAXA 為 Netflix 影集《如果我不曾見過太陽》量身打造插曲《無名氏》，並邀請劇中飾演「芸蓁」的程予希共同演唱這首歌，程予希形容，進錄音室前緊張到快吐了。

程予希笑說：「當時真的無法說話也沒辦法笑，緊張到很後悔答應，因為唱歌真的不是我的強項。」

KAXA 則在一旁不斷給予程予希鼓勵，另外談到這首歌的創作，Lexa 高中時就寫出旋律雛形，現在則找到最好的時機發表，她分享：「能夠以現在的狀態重新演繹當年的情感，彷彿是和過去的自己對話。」

談到新的一年計劃，程予希透露將前往溫哥華精進英文一個月，期盼自己在不同環境中沉澱還有放鬆，也預告2026年會再度舉辦畫展，讓 KAXA 讚嘆：「真的很多才多藝！」

