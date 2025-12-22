《如果我不曾見過太陽》第二部分集劇情 柯佳嬿為什麼出現？曾敬驊守護到底的善與愛，曾經的傷疤不會好，直到消失在人海

第一部裡李沐的小太陽，讓人心疼，那麼第二部裡的柯佳嬿讓人心碎，持續第一季女主角的創傷，柯佳嬿在劇中多種人格分裂的演技，讓人拍案叫絕，連背影都能感受人格分裂的區別，一個是遺忘過去的溫柔小白兔，一個是喚起記憶的黑化受害者，一秒切換的演技，讓整劇帶來高潮。

《如果我不曾見過太陽第一部》留下的疑問謎團，在第二部終將完整拼湊，劇中好人太慘，壞人太惡，觀眾最期待的情節竟然是主角黑化。第一部已經很好哭了，第二部隔天都還沒從劇中走出來，眼睛都還腫的，這是一部催淚的懸疑劇，你一定不要錯過如此精緻的好劇。

廣告 廣告





《如果我不曾見過太陽第二季》第1集

沒人要

出獄後的李壬曜(曾敬驊 飾)與高利貸大哥Ｋ哥（姚淳耀 飾）在一家清潔公司上班，這家清潔公司是專門處理“死亡清潔服務”的清潔公司，舉凡獨居老人身亡，現場環境的處理就是由清潔公司處理。李壬曜不愛講話，大哥幫他取綽號叫“沒人要”，工作時，他總會聽夏天晴的廣播，發現天晴眼睛看不見的時間，正是曉彤出事的時間，李壬曜默默來到夏天晴（柯佳嬿 飾）電台樓下，觀察夏天晴，直到天晴快撞上硬物，壬曜才出聲要天晴小心，天晴認出壬曜是送他上班的人，天晴的微笑，讓壬曜恍惚，彷彿曉彤就站在眼前，天晴問壬曜兩人是否認識，因為壬曜的聲音聽起來很熟悉，壬曜回答應該不認識，壬曜反問天晴為什麼要在手指上刺青，天晴說跟好朋友一起去刺的，沒有特別的意義。但是神情卻明顯的緊張。感覺在說謊，兩人分別時，互留電話。

我的不一樣成為一種壓力

天晴與壬曜時常聯繫，天晴會與壬曜分享心情，天晴要證明眼睛看不見只是不方便而已，跟別人沒有不一樣，所以會裝的很開朗，但是還是很在意朋友的眼光，遇到週遭人異樣的眼光，也是會難過。現在能跟壬曜這樣分享內在的心情，感覺很開心。壬曜鼓起勇氣約天晴見面。天晴有個閨蜜叫琪琪，常來天晴家借住，當天晴睡著，琪琪就會翻看天晴的手機。

當年的錯誤 愧疚至今日

當年侵犯曉彤的那幾個男生，如今每個人都過著正常的生活，哲力在醫院看到被性侵的女生在驗傷，瞬間想起他侵犯曉彤的夜晚，甚至產生幻覺，看見小彤狠狠地盯著他，即將結婚的他約了同學見面，莊榮泰當了老師，林孟宏開小吃店，除了通知他們自己要結婚外，問他們知道曉彤的消息嗎？卻引起他們的不滿，哲力跟說很常夢到曉彤，很後悔當年的行爲，想跟曉彤道歉，兩位同學卻覺得哲力有病，當年曉彤的父母有收錢，事情在當年就解決了，哲力反問，如果事情真的過去了，提到曉彤名字的時候，大家為什麼都要害怕。愧疚感一直纏繞著哲力，他找到徵信社尋找曉彤的下落。

在特殊的角度跟餘光下 我還是能看見

天晴與壬曜見面時顯得有點焦慮，壬曜問天晴是不是緊張，天晴解釋，因為看不見壬曜的表情，擔心自己太無聊，或是很尷尬。壬曜安撫天晴，自己不愛講話，但是今天一起出遊，心情是開心的，天晴跟壬曜要了自拍照，並解釋在特定的角度跟餘光下，天晴還是可以看到一點點。當壬曜要拍照時發現手機不見了，只能沿路去尋找，壬曜剛離開，哲力就出現在天晴身後，看著天晴的背影問：你是江曉彤嗎？聽到哲力的聲音，天晴的臉色變了，腦海裡出現琪琪哼著歌，走進曉彤房間，曉彤臉上纏滿紗布躺在床上，破碎的鏡子，電腦上是曉彤被侵犯的影片。琪琪告訴曉彤，你在這裡很安全，我會保護你。

《如果我不曾見過太陽第二季》第2集

你喜歡下雨天嗎？

哲力發現認錯人，卻遇上壬曜，壬曜怒火中燒，將哲力拉到巷子，暴打一頓，哲力解釋不是有意打擾，以為天晴是曉彤，認錯人了，他只是想跟曉彤道歉，獲得曉彤的原諒。壬耀要他永遠不要出現在面前。

壬曜送天晴回家，路上傳來音樂聲，讓壬曜想起曉彤曾經在自己面前跳過這首曲子，壬曜問天晴喜歡跳舞嗎？天晴否認，並說自己連腳踏車都不會騎。也不喜歡跳舞。天空下起雨來，天晴拿出手帕想幫壬曜擦去雨滴，讓壬曜想起曉彤也曾經這樣為他擦拭，壬曜情不自衿的想親吻天晴，天晴卻退縮。下雨天讓壬曜想起曉彤被欺負的那天，也是這樣的雨天，夏天晴與曉彤的身影不斷重疊，壬曜臉上露出錐心之痛的表情。覺得不能把天晴當作曉彤的替身，這次分別後，壬曜決定不再聯絡天晴。

江大哥、周阿姨

天晴一如既往地傳訊息給壬曜，始終是冷冰冰的沒回應。壬曜又來到天晴公司樓下，即使不想把天晴當成曉彤的影子，卻忍不住關心他。壬曜跟隨著天晴，當壬曜手機響起，壬曜發現是天晴來電，一抬頭，天晴正朝自己走來。天晴問壬曜你不回我訊息，不接我電話，現在在我公司樓下幹嘛？壬曜正想回答，但是晴天身後的人讓他驚訝，來接天晴的竟是曉彤的父親江爸，這到底怎回事？壬曜心裡一團謎。

江爸是計程車司機，天晴時常叫江爸的車，江爸有意的問天晴，那男生是男友嗎？天晴卻說一個普通朋友而已。天晴到家，鐘點阿姨剛打掃完要離開，而鐘點阿姨竟然是江曉彤的母親江媽！曉彤的父母為什麼又會出現在天晴身邊？

壬曜找上江爸的車行，謊稱昨晚10點左右手機掉計程車上了，要聯絡江爸，車行卻說這時間是江爸接女兒的時間，不可能出車，壬要帶著疑惑的新走出車行，江爸卻在車行門口等他。

劣跡斑斑

同時當年目睹曉彤出事的同學雯伶在跑業務時，跟天晴搭同一部電梯，發現了天晴手上的刺青，臉色大變，回家後告訴男友，但是男友不在乎此事，正設下陷阱，讓雯伶打牌輸錢簽本票。

當年參與曉彤事件的范維廷正與歐陽悌合謀做骯髒的生意，范維廷用藥物迷暈女孩，拍下色情影片，歐陽悌則把影片放到網上販賣，雯伶就是在歐陽悌手下的場子輸錢被逼拍下裸照，歐陽悌認出雯伶是高中同學，開懷的大笑。





《如果我不曾見過太陽第二季》第3集

創傷後壓抑症候群

2007年曉彤轉學到台北，心情還是無法平復，看到芸蓁的訊息，小心翼翼的開啟聊天軟體，很多同學的問候，但是曉彤被性侵的影片到處流傳，連新學校都瘋傳，這讓曉彤徹底崩潰，曉彤產生妄想症，網路謾罵的留言文字爬滿身體，手上、臉上，曉彤打破鏡子，劃傷自己的臉。父母只能將他送醫。由於傷口太深，日後會留下傷疤，江媽要醫生幫曉彤整形，最好讓所有的人都認不出來。

受傷的曉彤竟然分裂出三種人格，原來天晴、琪琪、以及2023年的周品瑜都是曉彤的人格，三個人性格不同，只有琪琪記得所有發生的事，另外兩個人格對曉彤一無所知。

江爸將曉彤的情況告訴壬曜，曉彤不僅忘了壬曜，也忘了父母，忘了自己。眼睛也失明了。

給自己一個重新開始的機會

2014年

壬曜得知曉彤狀況後，第一時間來找天晴，為自己的失聯跟天晴道歉，壬曜解釋自己有許多事情沒有說，怕天晴不能接受自己，壬曜跟天晴說明自己的過往，包括坐牢、目前的工作內容，人曜自卑的說曾以為自己配不上天晴，但是沒見到天晴的日子，每天都想天晴。壬曜帶天晴去遊戲館，兩人度過愉快的一天。在天晴的提議下，兩人合拍照片。天晴也原諒了壬曜。接下來的日子，兩人感情迅速升溫，壬曜帶天晴兜風，平時訊息噓寒問暖，讓天晴感受在幸福的愛情裡。

天晴眼睛看不見，壬曜話很少，天晴無法觀察壬曜的情緒，擔心壬曜跟他再一起會無聊，壬曜卻說，能跟你再一起，怎麼可能不開心。天晴親吻了壬曜。曉彤忘記過去的恐怖的惡夢，曉彤沒有瘋，他只是選擇另一個方式，讓自己有一個重新開始的機會。壬曜已經從曉彤父母口中確認，天晴就是曉彤，心疼曉彤被逼到這樣的境界，錐心之痛讓壬曜不敢放聲的哭。

報應

被設計欠債的雯伶收到賭場的訊息，要求他當晚還錢，不然就把裸照ＰＯ到網上，無力償還債務的雯伶只能照賭場的安排，對方給他一間房卡，要求他服務裡面的客人，雯伶害怕的想逃跑，賭場的人把他拉到另一的包廂，進入包廂後雯伶愣住了，裡面竟是歐陽悌等高中同學。歐陽悌正式通知雯伶，已經買下雯伶的債權，雯伶現在是他們的貨了。





《如果我不曾見過太陽第二季》第4集

你是否想起我

芸蓁的奶奶去世了，芸蓁從國外回來，在奶奶的葬禮上，只留下一句“你終於死了”就離開，離去前遇到高中同學，同學說曉彤好像自殺了，都沒消息，讓芸蓁非常激動。當年曉彤轉學離開，芸蓁到英國，芸蓁不知道曉彤出事，兩人失聯，多年來芸蓁手機、信箱都不敢更換號碼，就是在等，等曉彤想起她。聽同學聊起曉彤自殺了，讓芸蓁不相信，決定再度尋找曉彤消息。

昔日同學設局

不要看歐陽悌囂張的樣子，每晚都在壬曜刺殺的夢魘中醒來，甚至失禁，歐陽悌怨恨母親沒能在牢裡殺了壬曜，大罵母親是垃圾、廢物。

雯伶同學會，張雅恩也到場，張恩雅是曉彤事件的罪魁禍首之一，同學們聊起接到芸蓁打聽曉彤的電話，聊起曉彤的八卦，雯伶趁機跟雅恩說有個賺錢的好機會，只要陪外國客戶吃飯陪玩不陪睡，見面定金就付20萬，讓恩雅很心動。馬上答應，跟著雯伶來Hotel，雯伶慶幸找到替死鬼，歐陽悌大讚雯伶手段好，雯伶卻接到恩雅的電話。嘲笑雯伶，原來恩雅早就跟歐陽悌混在一起，又逼雯伶簽下200萬的本票。壞事做絕總會有報應，歐陽悌同夥的范維廷白目對黑道大哥的女人下手，導致大哥放話，看到歐陽悌這夥人絕對先開槍。

雯伶真的是被錢逼瘋了，找上芸蓁，只要芸蓁借他200萬，他就告訴芸蓁曉彤當年的事情，芸蓁不理會，雯伶要芸蓁打“多人輪暴”上網搜索。

以後，只要是你想去的地方，我都會帶你去

壬曜問天晴放假想去哪走走，天晴說海邊，因為最近做夢夢到跟壬曜去海邊玩，同行的還有一個女生，名字叫芸蓁，天晴覺得奇怪，自己不認識這個人啊！

徹底黑化

壬曜買了一台二手車，以後天晴想去哪，都可以帶他去，回程路上卻看到范維廷，壬曜尾隨范維廷，來到一處廢棄的廠房，卻被范維廷用電集棒電暈了。壬曜醒後，范維廷問的幾百年前的事了，有必要把大家逼成這樣嗎？范維廷跟壬曜道歉，但是語帶輕挑，還說當年曉彤被性侵，特別高興，壬曜想起當年的一幕，就像傷口開被撕開一樣，忍無可忍，拿起磚頭朝范維廷頭上砸過去。頓時鮮血直流，殺紅了眼的壬曜廷根本停不下來，不管范維廷的苦苦哀求，砸到對方無法回應，此時范維廷面目全非已經斷氣。





《如果我不曾見過太陽第二季》第5集

你們欠曉彤的不會就這麼算了

壬曜殺了范維廷後，憑藉清潔專業，快速將現場清理乾淨，芸蓁看了曉彤被性侵的影片，非常憤怒，借給雯伶200萬，了解事情的全貌。雯伶也坦言張恩雅參與其中，當初自己只是高中生，被張恩雅脅迫，所以不敢說實話。芸蓁扇了雯伶一巴掌，認為雯伶不僅見死不救，事後還落井下石。芸蓁不會讓欺負曉彤的人就這麼算了。

視力恢復 記憶也逐漸清晰

天晴到壬曜家參觀，壬曜一一介紹屋內場景，天晴覺得很幸福又幸運，在喜歡的人家裡聽著對方訴說著對自己的喜歡自己的點滴，夢中天晴可以看見，天晴想打開一扇門，突然聽到有人說不要開門，忍不住好奇，天晴還是開門進去，是曉彤出事的現場，一堆男同學圍著曉彤，天晴跑過去阻止，曉彤卻生氣的說，不是叫你不要開門嗎？轉身卻看到壬曜滿臉鮮血，天晴驚醒，感覺視力恢復了，而天晴看見了曉彤與壬曜的合照，驚訝曉彤與夢中的女孩長得一樣。

隔天天晴去看病，問醫生自己的視力恢復了，會不會過陣子又看不見，醫生已經告訴天晴很多次，他的視力一直沒問題，建議天晴要不要看身心科。天晴拿著身分證看著父母的名字，卻想不起來。

2023年

小瑜（江齊）與導演大偉（馬志翔 飾）拜訪金主，卻遇見跟自己長一樣的人叫自己天晴，小瑜衝到洗手間，先看到手指上的蝴蝶刺青，鏡子裡卻是天晴的模樣，也就是說，周品瑜是父母幫他改的名字，而他卻一直以為自己叫夏天晴。





《如果我不曾見過太陽第二季》第6集

為什麼你們都好好的

芸蓁知道當年曉彤的際遇，來到林孟宏的小吃店，打聽下才知道大家都過得這麼好，林孟宏卻說范維廷被黑道追殺都上新聞了。

哲力拜訪江媽，想詢問曉彤的消息，卻聽到江媽與江爸的手機對話，說曉彤胃口不好，要去市場買些菜，哲力偷偷跟著江媽，來到天晴住的大樓。

人格甦醒

天晴發現自己的眼睛好像能看見，有點震驚，晚上江爸來接她，他能看見了江爸的面容，晚上到家，也看清周阿姨的長相，周阿姨離開後，有人按門鈴，天晴開門，出現的是哲力，哲力問天晴是不是江曉彤，天晴緊張的說認錯人，哲力卻不依不撓，在門口提到當年是被逼的，很後悔，想跟曉彤道歉，讓天晴逐漸想起遺忘的記憶，哲力的一番話導致琪琪的人格甦醒。天晴不再擋門，拿起玻璃瓶朝哲力頭部砸下，哲力頭部流出鮮血，天晴拿起碎的玻璃，要繼續朝哲力下手，被前來的壬曜阻止，哲力落荒而逃，天晴卻大喊，跑啊！我一定找到你們把你們殺光。

都是你害的

壬曜進屋問天晴發生什麼事？天晴性情大變，罵壬曜沒種，明知道他們是強暴過曉彤的人，沒種殺他們就算了，還讓他跑了。面對天晴突如其來的改變，壬曜愣在原地，任憑天晴掐住他的脖子，天晴繼續說，李壬曜，你才是最該死的那個，憑什麼讓夏天晴愛上你，壬曜溫柔地撫摸天晴的頭髮，天晴的人格瞬間清醒，面對這一切，天晴淚流滿面跑回屋內，任憑壬曜敲門也不開，他不知道要怎麼面對壬曜。天晴不知道自己為什麼要說這些話，不知道怎麼了，非常害怕，壬曜就守在門口。天晴問壬曜，從第一次見面，接著愛上自己，都是因為把自己認成江曉彤嗎？壬曜點點頭，心想，你就是曉彤啊！天晴卻在房內大哭，原來自己一直是替身。

自殘

房內突然出現笑聲，壬曜推開門進屋，卻看見天晴用美工刀在手上畫出長長的刀痕，鮮血直流，並用美工刀頂著脖子說，你為什麼就不能滾遠一點，用你的喜歡去提醒他，他已經壞了，他永遠都不會變回遇見你之前的江曉彤。看見曉彤被逼到這樣的程度，壬曜徹底黑化。

芸蓁跟蹤莊榮泰，發現他霸凌女學生，不僅嘲笑女學生家裡窮，還要想辦法讓她退學。芸蓁攔住女同學，問他是不是覺得不甘心，芸蓁要幫他出一口氣。





《如果我不曾見過太陽第二季》第7集

你才是最該死的那一個

天晴送醫後，江爸、江媽不讓壬曜接觸天晴，壬曜回到家中，母親已經在門口等待，母親此行的目的，是要告訴壬曜，他爸爸已經改過自新，好好工作，不在賭錢，母親想跟爸爸一起生活，這讓壬曜很不爽。

壬曜來到天晴的家，床上的血跡讓壬曜很自責，腦海裡不對重複天晴掐住他脖子時說的話，你才是最該死的那一個，痛苦的掐住自己的脖子淚流滿面。想到為什麼你們每個人都可以往前走，而曉彤卻停留在那一天，瞬間清醒，開始了他的復仇之路。

復仇之路開始

芸蓁看過曉彤被侵犯的影片也徹底黑化，決定對付當年欺負曉彤的人，芸蓁鎖定從當老師的莊榮泰下手，讓被霸凌的女同學蒐集證據，在網路爆料，學校收到爆料，開除了莊榮泰。

壬曜抓了哲力，對哲力強行灌清潔劑，在音樂聲中，哲力在哀號中慢慢死去，壬曜將哲力分屍，分別在不同地點埋屍。而下個目標是莊榮泰。

莊榮泰將爆料人騙出來，發現是芸蓁，質問芸蓁為什麼要這樣對他，芸蓁提起曉彤，兩人發生爭吵，此時壬曜從莊榮泰背後出現，給他狠狠地一刀，莊榮泰不支倒地，壬曜在他的心臟再下一刀，無視莊榮泰的求饒，芸蓁見證了莊榮泰的死亡。

同盟

芸蓁到醫院見了曉彤，心疼曉彤的遭遇，與壬曜達成共識，日後壬曜需要什麼資源，芸蓁會協助，就這樣黑化的兩人同盟，唯一的條件是，壬曜不能與曉彤接觸，不能被發現，壬曜所做的一切跟曉彤有關。壬曜誓言要，讓曉彤想起當年事情的人全部消失。

芸蓁開始照顧天晴，天晴的同事Joe，是天晴羨慕的對象，Joe是同性戀，高調結婚，天晴覺得Joe不畏懼世俗的眼光，羨慕他的勇敢。在同事探望過天晴後，琪琪的人格出現，芸蓁看見口裡含棒棒糖，手裡拿萬花筒笑嘻嘻的天晴。





《如果我不曾見過太陽第二季》第8集

江爸早晨發現江媽不對勁，江媽看著曉彤的照片一晚，嚷嚷著曉彤的衣服要改，發現錯過叫曉彤起床的時間，江爸心裡一緊，難道江媽的精神也出現異常。

兇手一個都跑不了

哲力的屍塊被發現，范維廷、哲力的屍體相繼曝光，芸蓁擔心莊榮泰的屍體也曝光，難免被警方查詢到關聯性，要壬曜規避監視器，手機也不能再用，另外芸蓁還提供張恩雅的資料給壬曜，告訴壬曜，張恩雅也是共犯之一。壬曜覺得芸蓁做的夠多了，接下來的事情芸蓁只要好好照顧曉彤，不要再牽扯進來。

壬曜偽裝成快遞員，到了張恩雅的家，進門馬上電暈張恩雅，壬曜又來到林孟宏的小吃店，點了一碗牛肉麵，戴上手套，趁林孟宏不注意，俐落地朝脖子畫了幾刀，林孟宏甚至都來不及呼救就身亡，而壬曜卻從容地將麵吃完。

歐陽悌又做了惡夢，母親請了一座菩薩還有師姐來家裡做法，希望歐陽悌能順一些，卻被歐陽悌趕走，甚至將菩薩重摔在地，如此對神明大不敬的行為嚇壞了歐陽悌的母親，跪在地上跟菩薩磕頭道歉。

天晴問芸蓁是誰？為什麼出現在這？芸蓁腦海裡想起高中時兩人相處的畫面，告訴天晴，自己的名字叫沈暮是她的家人。

當時你把我留在那裡，現在我會陪著你

歐陽悌跟胖子討論，怎麼當年相關的人不是失蹤就是死亡，難道是曉彤化身為厲鬼，來報復，歐陽悌不信鬼神認為是壬曜幹的，雯伶發現自己的色情影片被歐陽悌上傳到網路，找歐陽悌理論，卻被打傷，走在路上，覺得每個人看她都是異樣的眼光，加上最近同學屍體相繼曝光，最後心態崩了，開始產生幻覺，看見曉彤朝他走來。曉彤說：當時你把我留在那裡，現在我會陪著你。自以為無辜的雯伶，終究要付出代價，餘生將被曉彤的夢魘糾纏。

歐陽悌查出是Ｋ哥讓壬曜有棲身之所，來找Ｋ哥麻煩，Ｋ哥只能供出壬曜的地址，不過壬曜已經事先搬離。事後跟壬曜道歉，為了妻小，只能出賣他，壬曜能理解，每個人要保護的對象不同。

芸蓁與天晴出門吃飯，在樓下遇到壬曜，天晴已經忘記壬曜了，經過壬曜身邊也無感，此時歐陽悌開車經過，歐陽悌超開心，他找到壬曜，還發現壬曜注視著天晴，歐陽悌到家後打電話給胖子，正得意後面要如何弄壬曜，此時壬曜一身黑衣出現，拍拍歐陽悌的肩膀，歐陽悌一轉身就給他一刀，歐陽悌踉蹌幾步，再一刀，最後遮住歐陽悌的嘴巴一刀又一刀，直到他斷氣，此時歐陽悌的母親回來。壬曜來不及處理屍體快速離開。





《如果我不曾見過太陽第二季》第9集

我想殺的是自己的影子

歐陽悌出事，警方鎖定壬曜，胖子坐如針氈，此時太太要出門，胖子阻止，夫妻打了起來，兒子害怕的躲在床下，卻被妻子拖出來遷怒暴打，壬曜在屋外看著一切，想起自己兒時被虐打的情形。

壬曜潛入胖子家中，拿起鐵鎚先敲斷胖子的腿，讓他不能跑，胖子的老婆突然出現，她所犯的錯誤就是家暴小孩，這點壬曜不能放過，只能先殺了胖子的妻子，再一槌一槌槌死胖子，此時壬曜聽到“別忘了，還有我“，胖子的兒子目睹一切，在樓梯口說出這句話。壬曜將胖子的兒子也殺害。壬曜真正想殺的是兒時的自己。

我不會再回來了

自首前壬曜想見母親一面，壬曜回到老家，又看到父親在毆打母親，壬曜拿起電線，勒住父親的脖子，儘管媽媽在旁批命阻止，壬曜也不停手，直到父親斷氣。壬曜拜別母親，要母親好好照顧自己，自己不會再回來了。壬曜打電話跟警察自首。大批媒體與警力到場。當警方問壬曜為什麼連小孩都殺，壬曜回答，可能我本來就是個人渣。也許從一開始，我就不該活在這世界上。壬曜被媒體稱為「暴雨殺人魔」，2017年死刑定讞。

能理解我內心的竟然是殺人犯

2023年

導演大偉在跟小瑜討論李壬曜的紀錄片時，問小瑜是不是見過曉彤，小瑜承認自己見過曉彤，知道曉彤的遭遇，大偉也說出內心的秘密，當年姊姊因為被未成年性侵而自殺，對方因為在法庭下跪認錯而獲得輕判，他內心憤恨不甘，堅持要拍李壬曜，想藉紀錄片紓解內心的恨意。他沒想過，唯一能理解他內心痛苦的，竟然是殺人犯李壬曜。

笨蛋！我好想你

周品瑜的人格見到曉彤，小瑜告訴曉彤，知道她的事情後，很心痛，也知道曉彤想見壬曜，（曉彤的人格曾短暫出現在周品瑜的人格中，才會查看電腦，搜尋壬曜的消息），小瑜說自己很樂意幫曉彤面對很多事，但是有件事他做不了，他不是李壬曜想見的人。這麼多年來，壬曜一直想見的人，就是曉彤。這番話讓躲藏多年的曉彤有了反應，於是曉彤起身，拆了臉上的繃帶。

曉彤再次到監獄探監，壬曜一眼就看出是曉彤，曉彤含著淚說：笨蛋！我好想你。





《如果我不曾見過太陽第二季》第10集

清醒

恢復後的曉彤重新與芸蓁重逢，又見了父母。





聖誕節將至，曉彤再次探監，想今年聖誕節與壬曜一起過，壬曜卻希望曉彤不要來，因為聖誕節應該是快樂的日子，任曜怕在死在約定的日子之前曉彤傷心，要曉彤別再來了。讓問壬曜為什麼要拒絕律師申請再審，壬曜說自己從來就不是無辜之人，判死刑也是應該的。兩人都哭了，曉彤罵壬曜說話不算話，不是說過要一直陪在她身邊嗎？就算現在用這樣的方式見面，至少她知道壬曜人在這裡，沒有丟下她一人。通話時間到了，壬曜只留給曉彤一個微笑就回牢房。

紀錄片暫停

大偉決定暫停紀錄片的拍攝，因為壬曜到現在都在想辦法保護曉彤，如果曉彤訪談出現，所有的媒體都不會放過江曉彤，之前的影片也會再次被翻出，逼他走向絕境的惡意會再次撲向曉彤，這不是曉彤能承受的。

執行死刑

歐陽悌的父親歐陽湘為了選票招開記者會，譴責政府未對壬曜執行死刑，加速壬曜的死刑執行。李壬曜收到曉彤送來的聖誕禮物，獄警告知，三小時後將執行死刑。獄警問壬曜有沒有想吃的，壬曜卻說，想聽一首歌，在執行的路上，壬曜看見小太陽曉彤的翩翩舞姿，聽到身後曉彤呼喚，回頭，陽光下曉彤笑得燦爛。

曉彤得知壬曜執行的新聞，跑到馬路上，環顧四周，開始傷心哭泣。曉彤與芸蓁帶著壬曜的骨灰，來看海，一起聽海浪的聲音。

有匿名受害者爆料，詳細說明被壬曜殺害的被害人，所犯罪行，其中歐陽悌是主謀，他們利用非法管道控制脅迫女性利用不雅照片威脅被害人，引起大眾關注及司法單位調查。

曉彤用周品瑜的名字辦舞展，曉彤的舞姿讓父母落淚，這一刻等好久，謝幕時，曉彤看見穿著高中制服的李壬曜在台下人群中。

曉彤在海邊閱讀壬曜在監獄寫的信，邊看邊流淚，最後走向海裡，消失在浪花中。













延伸閱讀

《艾蜜莉在巴黎5》新角色是誰？4 位新角色全解析：Yvette 氣場全開，Jake 的在地魅力會動搖艾蜜莉嗎？

《一吻爆炸》分集劇情: ｢今天是交往第一天」張基龍秀胸肌與安恩真偷偷摸摸談社內戀愛！ (持續更新)



【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】