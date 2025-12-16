《如果我不曾見過太陽》第二部結局你看懂了嗎？超虐鬼片變最狠復仇劇、黑蝴蝶飛蛾意思？壞人下場、李壬曜江曉彤結局揭曉

以下內容與《如果我不曾見過太陽》結局第二部有關，還未觀影者請斟酌點閱

《如果我不曾見過太陽》結局1｜不是鬼片，是復仇劇

在《如果我不曾見過太陽》第一部，江齊飾演的周品瑜住進新家後似乎頻頻撞鬼，看見只有自己看得見的江曉彤，但到了《如果我不曾見過太陽》第二部曲，所有謎底揭曉，這不是一部鬼片，而是一部純愛復仇劇。第一部有多虐，第二部復仇就有多麼激烈。李壬曜藉著曾經當過兇案現場清潔員的經歷，幫助了自己清理現場的技能，加上過程中因為各種刺激而黑化，讓李壬燿對加害過江曉彤的人的暴力手段越來越兇殘，不過也無法說是復仇爽劇，因為李壬曜還是痛苦又壓抑地進行著一切。

《如果我不曾見過太陽》結局2｜壞人下場揭曉

范維廷（徐鈞浩飾演）

范維廷因為對黑道老大的女人下手，所以已經被黑道和歐陽悌追殺，到處躲藏時被李壬曜遇見，李壬曜跟蹤到他藏身的工地，被范維廷拿出電擊棒攻擊而倒地。范維廷開始口出惡言刺激李壬曜，讓李壬曜失去理智，拿起磚頭失手殺死了他。那天原本李壬曜跟夏天晴約好要一起去海邊出遊，卻因此失約了，回家時下著雨，李壬曜到家時渾身淋濕。

莊榮泰（張洛偍飾演）

在高中當老師的莊榮泰，對窮苦的學生體罰和差別待遇，學生向教育部投訴卻被學校置之不理。芸蓁找到被欺負的學生串通錄下影片，放上網路，讓莊榮泰受到學校處置，並且被民眾攻擊。莊榮泰發現幕後主使者是芸蓁，企圖攻擊他，被尾隨的李壬曜從背後刺殺。

陳哲力（黃禮豐飾演）

陳哲力先前闖入夏天晴的家逼她承認是江曉彤，執意向她道歉，雖不是惡意但也因此誘發了保護型人格琪琪現身，進而自殘並且企圖傷害李壬曜。陳哲力要去醫院找懷孕的妻子，被李壬曜尾隨綁架。帶到佈置好的廢棄建築中灌食清潔劑身亡，隨後放血棄屍山區。

張恩雅（蔡喬菲飾演）

身為主謀之一的網紅張恩雅，被李壬曜假借廠商運送公關品之名，潛入家中殺害。不過確切殺害方式並未演出。

林孟宏（謝章穎飾演）

家中開麵店的林孟宏，奶奶住在療養院，沒有其他家人，因此李壬曜在第一部曲中吃麵的麵店就是他開的麵店，李壬曜點了碗麵後將其刺殺，再坐下來把麵吃完。

歐陽悌（石知田飾演）

歐陽悌高中時被李壬曜刺了一刀後，夜夜做惡夢被李壬曜追殺，醒來就尿床，讓他非常痛苦。最後，因為他跟蹤李壬曜到夏天晴住所樓下，李壬曜擔心他對夏天晴不利，所以提早潛入歐陽悌的家將其刺殺。

正在刺殺之際，歐陽悌的媽媽剛好回來，李壬曜只好先躲起來。歐陽悌媽媽看見歐陽悌躺在地上垂死掙扎，卻想起了歐陽悌對自己不孝的惡行，於是伸手摀住他的口鼻將自己的兒子悶死，事後輕輕拍著兒子，哼著搖籃曲給他聽。但李壬曜並未說出來，他表示：「因為這是一個更好的結局，有什麼痛苦，能比親手毀掉自己最重要的的寶貝、天天提心吊膽，更難受呢？」

原來他不是不殺歐陽悌和媽媽，而是讓他們互相傷害，產生的痛苦指數更高。

蔡雯伶（陳孟琪飾演）

在江曉彤受到攻擊時旁觀，還因為被威脅而說出不利證詞的蔡雯伶，被男友騙去賭場打牌簽下本票，拍攝裸體影片等，最後還被地下錢莊賣給高中老同學歐陽悌。她最後不僅被拍攝成人影片，還不斷被迫簽下本票，她向芸蓁透露當年江曉彤發生的事情，要求借款兩百萬。最後她拍攝的成人影片被上傳網路，躲回老家，但眼前不斷出現江曉彤的「鬼魂」，讓她近乎瘋狂狀態。

王宇翔（譚善謙飾演）

暱稱胖子、獨子的富二代王宇翔，被李壬曜闖入家中殺害，連妻兒也被滅門。為什麼李壬曜連妻子和小孩都殺？妻子除了對兒子家暴以外，也因為撞見了李壬曜正要殺死王宇翔，為了完成這最後的復仇，李壬曜必須殺死妻子。

而兒子最終出現在樓梯上，說出了「別忘了還有我」這句話，讓李壬燿陷入了對自己人生的厭惡中，他心中不斷迴響著「如果沒有你的話...」，這個你其實指的是李壬曜自己，他彷彿從王宇翔兒子身上看見了童年的自己。王宇翔的兒子和自己一樣都是家暴受害者，也因為父母而活得痛苦又孤單，就像李壬燿小時候一樣，或許他會一輩子活在黑暗中，或許他也會遇見一個江曉彤，會看見太陽而感受到短暫燦爛的幸福、卻又因為自己而讓太陽毀滅。

如今的李壬燿不僅無法再跟江曉彤在一起，又覺得是自己害了江曉彤的一生、甚至也害了自己母親的一生，「如果沒有遇見我的話，他們就不會這麼痛苦了，都是我害的」，這句話不斷迴響在他腦海中，或許自己不在對身邊的人會更好，於是他衝動之下殺死了小孩。

當警方問他為什麼連小孩都殺？他回答：「我也不知道為什麼要殺他，可能，我本來就是個人渣吧。也許打從一開始，我就不應該活在這個世界上。」正說明了他的想法，他希望自己像這個小孩一樣，打從一開始就不要活在這個世界上。

《如果我不曾見過太陽》結局3｜江曉彤、夏天晴、周品瑜、琪琪關係

江曉彤、夏天晴、周品瑜和琪琪其實都是同一個人的多重人格。江曉彤是初始人格，因為受到多人性侵並且影片被發布在網路上後，她發展出保護自己的琪琪和能夠重新開始的夏天晴這個人格，並且以夏天晴生活著。也因為不想再看見自己的臉，以及所有可能引發回憶的人事物，所以心因性失明了。後來再次遇見李壬曜後，被闖來家中的陳哲力誘發回憶並且自殘，保護者人格琪琪再次出現逼退李壬曜，夏天晴發展出周品瑜這個帶點理性積極的人格，並且忘記夏天晴之前與李壬曜的所有回憶。

《如果我不曾見過太陽》結局4｜李壬曜下雨殺人原因

其實李壬曜一開始沒有想過要殺人，直到江曉彤被以前的人騷擾而開始出現分裂人格，做出過激行為，加上在醫院裡，江曉彤的父母跪求他不要在接近江曉彤，李壬曜也覺得自己只會害了她。江曉彤拿花瓶砸上門來表示歉意的陳哲力時，大喊我會找出你們每個人殺掉，讓李壬燿下定決心要幫她完成這個心願，同時也清除每一個有可能在讓江曉彤想起過往不好回憶的人。後來找回記憶的周品瑜在公司討論紀錄片的時候，也表示：「比起說是報仇，李壬燿更像是要保護江曉彤吧。我覺得他做這些事情，是為了要保護江曉彤。他不想讓其他人知道江曉彤曾經發生過這些事，也不想讓江曉彤有機會想起來。」

至於被稱為「暴雨殺人魔」的李壬燿為什麼在下雨天殺人？或許是因為發生事件時是下雨天，而夏天晴也曾經告訴過李壬曜自己不喜歡下雨，不過也告訴李壬燿，有了他之後，夏天晴覺得雨天沒有那麼糟了。

《如果我不曾見過太陽》結局5｜周品瑜出現的原因？

周品瑜以為自己的長相，其實是以前的同事Joy的長相。原因是當夏天晴回想起過往的事情，正在人格解離之際，同事告訴她Joy的故事。Joy愛上了一名女服務生，並且兩人決定結婚，同事們議論紛紛覺得服務生的身份低微，夏天晴此時站出來說，我的男朋友是做清潔的，而且還坐過牢。在她心中，Joy彷彿是那個完成了自己最幸福想像的人，能夠大膽堅定地愛自己的另一半。後來在夏天晴與琪琪對話時，琪琪也對她說：「你是不是很羨慕她？」也因此她幻想自己成為了周品瑜，長相跟Joy一樣。而她跟大偉哥一起工作之前，面對面遇見了跟自己長得一模一樣的Joy本尊，也加速了她回想起自己就是夏天晴、琪琪和江曉彤。

《如果我不曾見過太陽》結局6｜賴芸蓁為何幫助李壬曜

「我為什麼要阻止李壬曜？如果他不動手的話，我不但會替你去把那些人全部殺掉，而且會連他一起殺了！因為要不是他，你也不會遇到這種事情。」

在芸蓁心中，她把自己最心愛的江曉彤交給了李壬曜保護，但居然在自己退讓的時候，李壬曜竟無法保護好她，讓心愛的曉彤遇到可怕痛苦的事，而最糟糕的是，自己多年後才知道。她說：「但其實我比誰都還要清楚，在我心裡我最恨的那個人，其實是我自己。那時候我明明很想跟你聯絡，明明很想知道你在我到了台北之後過得好不好，但我卻害怕在電話裡面聽到你沒有我在你身邊，你也過得很好。害怕被你發現，其實我一直都很想你。想回到我們以前每天在一起的時候。」

《如果我不曾見過太陽》結局7｜許大偉周品瑜為什麼要拍李壬燿？

李壬曜從最初就問周品瑜為什麼要拍自己？是因為他擔心是不是江曉彤想起了什麼。原因直到第九集，許大偉在周品瑜睡著後吐露心聲，自己的姊姊曾經被性侵害而自殺身亡，加害者卻因為在法庭上跪著痛哭，以廉價的淚水收買法官同情，導致只關了幾年就放出來，直到有天惡意逼車遇到許大偉，讓許大偉痛揍了一頓。他哭著說：「我為什麼要拍李壬曜？我就在想說，是不是因為我沒有辦法消除我心中的那股憤怒，我是不是可以藉由我的紀錄片，讓別人可以知道，可以稍稍理解我心中的那股恨。為什麼在這世上唯一能理解我心中痛苦的人，居然是李壬曜。」所以並不是周品瑜選擇要拍攝李壬曜，是許大偉選擇的主題。

另外，投資方是歐陽悌的媽媽，他以想知道為什麼李壬曜要殺死自己的兒子為由提出投資，又擔心李壬曜會說出對自己不利的事，因此當投資方就能或多或少控制內容。

《如果我不曾見過太陽》結局8｜李壬曜江曉彤結局如何？

江曉彤在體內另一人格周品瑜的鼓勵下，以江曉彤的身份去見了李壬曜。李壬曜不願意聲請再審，因為他說：「曉彤，我從來都不是無辜的，我殺了好多人，所以被判死刑也是應該的。」聖誕節前夕，李壬曜收到了聖誕禮物，卻也迎來死刑執行的消息。聖誕卡片上寫著：「壬曜，這是我們第一個聖誕節，聖誕快樂，明年也要一起過喔！！曉彤」

原來歐陽悌的媽媽知道自己殺害歐陽悌的事情已經被李壬曜知道，所以叫歐陽湘集合被害人家屬召開記者會，企圖施壓政府依法執行死刑。

曉彤從電視上看見死刑執行的消息，哭著跑出門，有一隻飛蛾在日間出現，飛到她的手上。曉彤和芸蓁帶著壬曜的骨灰去海邊重遊。芸蓁將壬曜留下的信交給曉彤。網路上出現一則匿名爆料：「我感謝李壬曜，幫我殺了那個惡魔」，在網路上引起廣大迴響，矛頭指向歐陽悌擔任立委的父親歐陽湘。

江曉彤以周品瑜的名字重拾芭蕾舞的夢想，舉辦《天鵝之死獨舞》參加聯合舞展，完成與壬曜的約定。曉彤在海邊看完壬曜留下的信，脫下鞋子走向大海。就像飛蛾和蝴蝶可以快樂地在一起飛舞，兩人終於能夠共度所有的聖誕節。

