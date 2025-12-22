《如果我不曾見過太陽》結局網友評價：歐陽悌尿床不夠慘，唐治平、蔡燦得老戲骨好看、1027意思都神出來了

以下內容與《如果我不曾見過太陽》結局第二部有關，還未觀影者請斟酌點閱

《如果我不曾見過太陽》評價1｜劇情賣慘只為第二部鋪梗？

《如果我不曾見過太陽》評價PTT有網友表示，第一部劇情實在太慘了！根本是為了第二部殺人復仇鋪梗，為了慘而慘。尤其劇中男女主角，男主角李壬曜出生在弱勢家庭，已經被迫沒有什麼選擇，還要一點一滴被社會鞭打、被人生玩壞，好不容易遇見生命中的太陽江曉彤，卻也沒有好結果，連江曉彤都遇見壞事。

而江曉彤被侵害的劇情也被網友大呼比較像是韓劇中的霸凌，台灣不太可能發生，也有網友表示，即使真的被侵害，去醫院驗傷就會走入通報流程，不太可能被壓下來，被認為劇情滿滿的惡。不過，也有網友認為很難說，真實人生往往比劇情還要戲劇化。





《如果我不曾見過太陽》評價2｜歐陽悌尿床不夠慘

《如果我不曾見過太陽》第二部結局評價中，不少人討論，在性侵時沒有上場僅旁觀的陳哲力，卻也被殺害，歐陽悌雖然飽受噩夢困擾，甚至天天尿床導致精神受挫，卻也跟陳哲力一樣是被刺殺，沒有受到太多虐待，似乎不太公平？其實如果耐心看到最後，就會知道歐陽悌的下場不只是被李壬曜刺殺這麼簡單而已。





而為什麼陳哲力只是旁觀，甚至到後來是想道歉，卻被李壬曜痛下殺手？只能說，在這部劇中的以暴制暴，並不只是單單處置真正施暴者，其旁觀者、無作為者，都算是加害者的一部分，這或許也是這個故事想要傳達的意念之一。而且李壬曜第一次殺人可能是情緒失控、不小心發生，但後來其實是有點結合了他對江曉彤的愛與歉意、遺憾，還有自己人生背負至今的傷痛，這也讓這部劇的男主角和一般的男主角不太一樣，刻畫人性弱點的部分，已經大過想要強調男主角本性良善無辜，反而讓故事更佳貼近現實。

正如劇名「如果我不曾見過太陽」是引用美國女詩人艾蜜莉狄金生的詩句：「我本可以忍受黑暗／如果我不曾見過太陽／然而陽光已使我的荒涼／成為更新的荒涼。」陽光對李壬曜來說反而成了讓荒涼更荒涼的對照，因此結局陰暗也是合乎劇情設定。

《如果我不曾見過太陽》評價3｜結局BE但網友埋單

《如果我不曾見過太陽》結局男主角李壬曜被死刑定讞並且在聖誕節前執行，而女主角江曉彤/夏天晴則是在最後一幕走向大海，被網友們認定是隨著李壬曜一起去了。最終留下的信件內容目前製作團隊還沒有釋出任何細節，不過已經成為網友們熱門討論的重點，甚至有網友們截圖細看，還認為壓住信紙的那塊石頭實在太礙眼！

大多數這種純愛劇結局BE都會被網友痛罵，不過或許是因為江曉彤被施暴、使得李壬曜以暴制暴的設定讓網友們能夠理解，而李壬曜自己都說了，「我從來都不是無辜的，我殺了好多人」，那麼既然李壬曜不死不行，最終江曉彤隨他而去不再讓李壬曜孤單，反而被網友們認為是可以接受的BE結局。

《如果我不曾見過太陽》評價4｜唐治平客串網友給讚

《如果我不曾見過太陽》在第二部中，許久未出現的唐治平赫然現身，和高伊玲飾演雯伶的父母，引發網友討論，大讚這個角色安排得好。而劇中還有許多彩蛋演員，像是角色吃重的歐陽悌的媽媽，是由蔡燦得飾演；江曉彤的父母是由陳孝萱和江宏恩飾演，都是好久不見的老戲骨，陳孝萱演出精神恍惚的媽媽更是素顏現身，非常敬業。而賴芸蓁的奶奶則是資深實力派演員趙永馨飾演。





《如果我不曾見過太陽》評價5｜1027意思

《如果我不曾見過太陽》第二部中受到網友討論的還有關於李壬曜入獄後的編號1027是什麼？不是生日，也不是什麼重要日子。有網友大神發現，在第二部第九集裡，周品瑜說服江曉彤這個人格去看李壬曜之後，江曉彤把自己臉上的繃帶解下，然後出現了10點27分的畫面，網友說，原來那是江曉彤把自己困住的時間，也是江曉彤終於讓自己走出來的時間。

《如果我不曾見過太陽》評價5｜張恩雅死得不夠慘？

《如果我不曾見過太陽》劇情結局暗黑，每個加害者下場都頗慘，但身為主謀的網紅張恩雅，在第二部中有演出來的只是被李壬曜電暈，不少網友都表示就這樣輕鬆帶過似乎不夠吧。也有網友跳出來解釋，其實張恩雅的死法蠻慘，在第一部第一集有出現屍體，第二集則是有過程，她的手指頭被切掉，被鐵鍬狠砸等等，不過因為第一部演過，所以第二部就沒有再贅述。





