《如果我不曾見過太陽》角色背景曝 曾敬驊心疼李壬曜：多數沒選擇

《如果我不曾見過太陽》上線首週拿下Netflix台灣週榜前三！驚喜釋出〈飛蛾與蝴蝶〉花絮深度解析曾敬驊、李沐角色原生家庭。（Netflix提供）

Netflix影集《如果我不曾見過太陽》今（19）日釋出花絮〈飛蛾與蝴蝶〉篇，深入解析男女主角李壬曜（曾敬驊 飾）與江曉彤（李沐 飾）的原生家庭與性格背景。曾敬驊認為李壬曜「多數時候沒有選擇」，是一個將所有痛苦一肩扛起、重情義且勇敢的角色；李沐則形容江曉彤擁有被愛包圍的成長環境，使她能以同樣無條件的愛回應他人，這種不求回報的溫暖也成為壬曜生命中的光。

曾敬驊本次在劇中飾演「暴雨殺人魔」李壬曜，故事逐步揭露他走向黑暗深淵的原因，不僅在家中承受父親的家暴、母親的冷處理，在校園內更是受到校霸歐陽悌（石知田 飾）的欺凌，可說是劇中最慘角色，令網友心疼。

曾敬驊表示：「常謝謝喜歡這部劇的你們。我想跟觀眾說對於在乎的人，可以勇敢表達出自己對他們的愛，就跟壬曜說會去看曉彤演出一樣。」更補充：「每個角色在一部後開始有自己新的生活方式，在二部曲能看到這些角色更多對於人性、處境的選擇及兩面性。」

江宏恩、陳孝萱演出李沐最溫暖父母組合 收穫觀眾一致好評。（Netflix提供）

而飾演劇中大家心目中「小太陽」的李沐，也有著令人驚艷的演出，飾演其溫暖父母的江宏恩、陳孝萱同樣收穫許多好評，李沐也感性分享：「謝謝觀眾的支持，能被大家看見覺得很感激！非常親近的朋友打電話告訴我，他們覺得太陽非常非常好看，認為是我工作以來他們最喜歡的作品，我覺得很感動。因為很喜歡很在意這個作品，上線之後失眠了好幾天，在獲得至親好友的肯定後安安穩穩地睡了好覺。」

程予希則完美詮釋在奶奶嚴厲的教育之下，壓抑不已的賴芸蓁一角，她表示：「很開心這部片可以被這麼多人喜歡，有很多粉絲私訊我非常心疼芸蓁這個角色，但更多人期待看到我黑化的樣子哈哈哈哈，可能大家也入戲很深，很希望可以讓壞人有應有的懲罰」。

