「如果我當選有8年時間」 賴瑞隆發豪語：泰勒絲高雄開唱不是沒機會

賴瑞隆表示，若給他8年高雄市長任期，將努力嘗試邀請美國流行天后泰勒絲到高雄開唱。（翻攝自Taylor Swift官方臉書）

最近爭議不斷的民進黨立委賴瑞隆，近日接受媒體專訪，除了談選舉談民調，也聊到未來願景，他強調自己是「演唱會經濟學」模式的創始者，若他當上市長，將延續這個願景，努力嘗試邀請美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）到高雄開唱。

賴瑞隆在專訪中表示，他曾擔任高雄觀光局主祕，辦過高雄燈會，也辦過演唱會。他提到，當年世運會結束的第一場演唱會，就是他邀請五月天合作，兩天把5萬張門票賣完，「從此奠定了演唱會經濟的雛型、模型」，然後隔年成立理想國台灣分公司，把世界大型演唱會引進高雄，如今9成以上演唱會都依循這個模式進到高雄。

賴瑞隆說，曾有人向他許願問他「能不能把泰勒絲請來？」他表示若能擔任市長，必定全力以赴。賴瑞隆提到，新加坡政府曾砸下400萬美元邀請泰勒絲，「我全力以赴努力，我們不要花那些錢，但我們希望有機會找泰勒斯來到高雄，這是我給自己的期許跟目標。」

賴瑞隆說當年要推黃色小鴨，也被質疑能否帶動觀光，最終成功帶動巨型展演經濟，創下390萬人次、10億元產值。他強調，過去不論立委或局長，他所設定的目標幾乎都有做到，「所以泰勒絲不是沒有機會，如果我當選有8年的時間。」

