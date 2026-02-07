「如果我起不來...」立威廉罹癌！認11年前遺囑已重新寫好

立威廉在去年8月現身台灣，大聊抗癌故事。（林淑娟攝）

現年49歲的男星立威廉，在當年靠著偶像劇《天國的嫁衣》、《綠光森林》紅遍台灣，但在去年8月證實罹患甲狀腺癌二期，心情頓時陷入谷底，所幸歷經一連串治療後，已經康復許多。近日，他接受陸媒訪問，表示已經重新寫好遺囑。

據陸媒《瀟湘晨報》報導，立威廉表示，年輕時經常熬夜拍戲，曾連續長達17個小時都沒休息，在確診甲狀腺癌後也重新安排好遺囑，「如果我起不來，也要確保家人可以永遠被照顧。」

立威廉透露，雖然已切除99%的腫瘤，但還是非常害怕擴散，目前在肺部有照出結節，之後還要持續治療、吃藥控制，「該接受治療就治療，平常做什麼就做什麼，人生嘛不就是如此」，態度依舊樂觀。

廣告 廣告

消息曝光後，大陸網民紛紛留言表示「滿是中年人的責任與心酸」、「這也太不容易了吧！很心疼」、「這個真的會崩潰的啊」、「身體健康最重要」、「可以治好的，希望早日康復」。

其實，立威廉先前接受《中國時報》訪問時就有聊到，一看到檢查報告的那瞬間，彷彿天要塌了，眼前一片黑，心裡只想著「能不能看到我女兒長大？」也決定把11年前為了女兒，早早寫好的遺囑拿出來重新檢視，「如果真的發生什麼，一定要先幫家人處理好，這一定要準備好」。

至於病況，歷經3次開刀、放射治療、3次住院的立威廉已經恢復許多，但仍須注意休息、飲食和睡眠。也因為肺部結節的關係，每3個月就要定期回到醫院追蹤，如果再繼續長，就要做手術。

他說，在發現罹癌前，原本已到大陸拍抖音短片，生病後一切暫停，目前感覺已百分百恢復，也開始注重休息，已經不是把所有重心都放在工作上。現在不想離開家人太久，離家最多10天，所以減少工作量，至少減掉一半，覺得自己無法再這樣拚，「有可能拚了，睡個覺就起不來了」。

更多中時新聞網報導

HBL》潘彥銘大三元 松山8強開紅盤

許瑋甯憶舊情 被問楊丞琳求私聊

周湯豪病癒開唱 廣州歌迷喊帥到結婚