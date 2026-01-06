如果明天東京大地震？日政府估1.8萬死、840萬人無家可歸

日本電視台製作「如果明天發生大災害？」專題。（示意圖／翻攝自pexels）





天災什麼時候發生沒人知道，但如果事先防範或許就能降低災害。日本電視台NNN近日製作「如果明天發生大災害？」專題報導，若以東京都為中心，發生規模7的首都直下型地震，推估死亡人數可能達1萬8千人，全毀或遭燒毀的建築物約40萬棟，並出現840萬人無家可歸。

「明天東京都為中心，發生規模7級的首都直下型地震」會是什麼狀況？專題中提到，根據日本政府的最壞情境推估，死亡人數可能高達1萬8千人，全毀或燒毀的建築物約40萬棟，將是一場嚴重的大災難。

840萬名上班族恐無家可歸

假設地震發生在白天，正值上班時間，辦公室突然劇烈搖晃隨後停電，手機訊號中斷，想聯絡家人卻完全無法使用，想回家卻發現電車全面停駛、道路嚴重壅塞，這就是所謂的「返家困難者」。日本推估，關東一都四縣可能出現840萬名返家困難者，等同於153個滿場的東京巨蛋，同時有人無法回家。

災後第一時間 政府籲「不要急著回家」

一旦所有人同時試圖返家，街道恐怕會被人潮完全塞滿，甚至寸步難行，反而增加危險，因此日本政府呼籲，災後前三天請盡量留在職場或外出地點，不要貿然返家。也提醒企業與個人「是否已準備好能在職場撐過3天的物資？」一旦通訊中斷，行動支付可能無法使用，現金也必須事先準備。

家具倒塌恐成致命關鍵

如果地震發生時人在家中，風險同樣不小，日本官方與民間多項調查指出，有固定家具、家電的家庭比例僅約3到5成。大型家具一旦倒塌，很可能造成重傷甚至死亡。專家呼籲，現在就該重新檢視家具是否確實固定，這是最基本、也最有效的防災措施之一。此外地震後，部分地區可能長時間斷水，廁所無法沖水，這樣的狀況可能持續一個月，過去多次災害都顯示，如廁問題是避難生活中最痛苦的關鍵之一，災害用簡易廁所與相關備品，必須事先準備。

廣告 廣告

即使前往避難所，也不一定代表安全無虞，長時間的避難生活，可能因疲勞、壓力或慢性病惡化，導致健康狀況惡化，過去已有不少案例因此喪命。因此官方也建議，若房屋結構安全、沒有急迫救援需求，可考慮「在宅避難」，避免避難所過度擁擠。

逃命開車反而更危險？

2025年7月，俄羅斯堪察加半島附近發生強震，日本發布海嘯警報。日本內閣府調查顯示，當時在避難區域內，55%民眾選擇開車避難，其中36%的人遭遇塞車。一旦塞車，逃生時間被大幅拖延，風險反而更高。因此政府原則上仍呼籲，避難以步行為主。

東日本大震倖存者的真心提醒

今年是東日本大震災滿15年，NNN去年訪問多名災民，他們留下的話被視為最沉重、也最真實的提醒：「不逃，就不可能活下來，命要自己保護」「我以為自己很懂海，結果卻是錯的，別被經驗綁住」「以前做過體驗式防災學習，真的救了我一命」「一定要大聲呼救，讓周圍的人注意到你。」

製作專題的電視台NNN強調，未來仍將持續傳遞這些攸關生命的防災資訊，希望讓更多人，在災害發生前，就已經準備好保護自己與家人。

更多東森新聞報導

被男友騙去柬埔寨！女網紅骨折流落街頭「變瘋癲大媽」

快訊／日本規模6.2極淺層地震！最大震度5強

快訊／美國副總統范斯住所遇襲！窗戶玻璃破碎 警已鎖定一名嫌犯

