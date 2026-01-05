如果東京發生規模7強震 日媒：比起避難所更需要「簡易廁所」

日本電視台最新專題指出，若東京發生規模7「首都直下型地震」，恐導致1.8萬人罹難、840萬人無法返家。建議強震發生時切勿盲目返家，應原地待命3天並備妥現金；同時呼籲落實家具固定與備妥「簡易廁所」。然而，面對災害，僅有危機感並不夠，唯有將防災意識轉化為實質行動，才能在關鍵時刻保住性命。

日本電視台NNN昨（4）日播出「假如明天發生大災難」專題報導，示警若東京發生規模7的「首都直下型地震」，最壞的情形下恐導致1.8萬人死亡、約40萬棟建築全毀或燒毀，且關東地區預計將有840萬人無法返家，希望民眾將防災意識轉化為行動，推動民眾真正落實防災與減災準備。

如果在上班時發生大地震 切勿盲目嘗試返家

日本電視台NNN考量到地震、海嘯、豪雨災害及大規模火災等災害，其實與民眾生活近在咫尺，以「假如明天發生大災難」進行專題報導。

節目以引用日前日本政府公布「首都直下地震」損害推估，若東京發生規模7的強震，最多會造成1.8萬人死亡約40萬棟建物全毀與燒毀，且報告試算最多會有2400萬人會受到停電影響，有840萬人難以回家，相當於可塞滿153個東京巨蛋，將嚴重影響生活。

同時模擬可能遇到的事情，如今（5）日是星期一為工作日，白天發生大地震，辦公室停電了，智慧型手機也無法上網，想要回家，但交通卻大打結，「不知不覺中，你會發現自己回不了家」，由於道路會發生大塞車與混亂，政府呼籲民眾在災後3天內留在公司或原地，切勿盲目嘗試返家。

此外，到時可能導致行動支付停擺，民眾平時務必隨身預備現金以備不時之需。

傢俱固定要落實 簡易廁所以備不時之需

至於如果在家裡會發生什麼事？報導指出，根據政府或私人調查指出，目前僅約3到5成的人落實傢俱固定，建議重新檢視並加強固定，以防家具倒塌受傷。

同時，災後斷水可能長達一個月，導致無法沖馬桶，必須備妥「緊急便攜式廁所」。

報導建議，考慮到避難所可能過度擁擠且生活環境惡劣，易引發壓力、病況惡化，若居家環境安全且無緊急救援需求，建議採取在宅避難。

若要避難，日本政府建議，應以「步行」為原則，避免因塞車而言延誤逃生。

日本311大地震15週年 倖存者籲行動才能救自己

今年恰逢日本311大地震15週年，節目透過採訪倖存者，強調不能有「不逃也沒關係」或「我很了解環境」成見束縛，大聲呼救請求幫助以及平日學習防災才是保命的關鍵。

根據調查日本有81%的民眾認為不久的將來可能會發生災難，雖然有高度危機感，但實際參加過防災訓練或相關活動的人僅占26%。