如果水果界有CP值排行榜，芭樂一定前三名…走到哪都看得到芭樂的身影，餐廳、水果攤、便利商店，可以說是最親民的國民水果之一，最厲害的是～它還是營養界的「維他命C之王」，每100g的芭樂，就有約80.7mg的維生素C含量！而且它的營養密度強到能把一整串健康問題都補起來，從免疫力到代謝力全部包辦，但大家也很好奇：「籽吃了會不會便秘？」，其實芭樂籽吃得對，不但不會卡，還能讓腸胃更順，更有益處唷，今天把芭樂的好處、吃籽迷思、誰需要注意一次講清楚。

廣告 廣告

芭樂好處知多少： 低GI 吃起來更安心 能延緩糖吸收 讓飯後血糖上升平穩 控醣族群也能安心享用 促進傷口癒合、免疫力提升 維生素C抗氧化 能促進膠原蛋白形成 幫助傷口癒合 還能縮短感冒病程 幫助腸胃更順暢 膳食纖維含量豐富 能增加飽足感 也能促進腸道蠕動 維持排便順暢不鬧脹氣 助代謝 含維生素B1、B2、菸鹼素等B群 能幫助能量分解 讓細胞運作更順利 精神狀態也更穩定 維持肺部健康 富含植化素與維生素C 能減少發炎並保護呼吸道 季節交替吃更有感 維持骨骼健康 含鈣、鎂、維生素C 能幫助骨骼發育 並協助膠原生成 對成長期孩子也很加分 消水腫、穩定血壓 富含鉀能維持體內水分平衡 幫助排掉多餘鈉 減少水腫 也能維持血壓穩定 降低罹癌風險 植化素加維生素C組合強大 能提升抗氧化力 減少自由基傷害 降低慢性病與癌症風險

吃芭樂籽會便秘？ 答案～～其實不會！！ 很多人以為籽硬硬的很難消化 其實芭樂籽的「吸水力＋高纖」組合 反而能增加腸胃蠕動 幫助排便 但前提是一定要喝夠水～ 一般人其實超推薦帶籽吃 更營養又順暢

這些人不建議吃芭樂籽 雖然籽營養很多 但以下族群要多注意攝取量 不習慣高纖飲食者 芭樂籽纖維含量偏高 腸胃還沒適應容易脹氣或悶悶不舒服 建議從少量開始 讓腸胃慢慢訓練 腸胃敏感者 小小孩、胃炎、腸胃炎、胃潰瘍族群 腸胃蠕動本來就弱 或正處於發炎狀態 吃太多籽反而會刺激腸胃 增加負擔 剛動腸胃手術者 術後腸胃修復中 消化能力較差 高纖籽類不易消化 容易引起不適 建議先去籽 等腸胃恢復後再慢慢吃

芭樂真的營養滿分，但懂得怎麼吃，身體才會更有感，你習慣帶籽吃，還是挖籽派呢？歡迎留言和我分享。

更多品觀點報導

聽過BCAA支鏈胺基酸嗎？是很多健身族的心頭好

瘦瘦針不是人人都適合 分享五種需要特別注意的族群

