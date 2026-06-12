如果生命突然按下終止鍵，你最遺憾的會是什麼？那些還沒見的人、還沒去的旅行，別讓它只剩下「以後再說」！
最近看到一位46歲藝人突然離世的消息，讓許多人重新思考生命的無常。46歲，看似還有很多時間，很多計畫可能才剛開始，很多夢想還沒完成，很多想見的人，也還來不及再見一面。
新聞曝光後，不少人在網路上留言，有人感嘆人生真的太無常，有人認為健康最重要，也有人開始問自己，如果生命突然喊停，會不會留下太多來不及完成的遺憾。
最令人感慨的，往往不是生命結束，而是回頭才發現，太多時間都花在「應該做的事」，卻一直沒有空去做真正想做的事。每天忙著工作、忙著責任、忙著照顧所有人，最後卻忘了照顧心裡那個一直等待的自己。
你每天都很忙，但有多久沒有真正為自己而活了？
現在的生活，好像永遠都有做不完的事。信箱裡有待回覆的郵件，手機裡有處理不完的訊息，工作有新的目標，家庭有新的責任，一天又一天、一年又一年，努力往前跑的人，最後卻可能不知道自己究竟在追趕什麼。
有時候最累的，不是工作很多，而是生活裡只剩下工作。當別人問起你的興趣、最近最開心的事，或是如果不用工作最想做什麼，卻忽然答不上來，那或許不是沒有答案，而是太久沒有思考過。
我們總以為人生還有很多時間，於是把想做的事往後放，把想去的地方留到退休，把想見的人留到改天，把想說的話留到下次。但人生最難預料的是，沒有人知道那個「下次」什麼時候會來。
如果沒有工作，你還剩下什麼？
很多人早已習慣用工作定義自己，職位、公司、收入、成績，彷彿就是人生全部。然而有一天退休了、離職了、孩子長大了，生活突然空了下來，真正留下的是什麼？
有人擁有家人，有人擁有朋友，有人保有多年培養的興趣，也有人只剩下一堆來不及完成的遺憾。工作固然重要，但愛、休閒、學習與成長同樣重要，那些看似沒有立即產值的事情，往往才是未來支撐人生的重要力量。
一本讀了很久的書、一個持續多年的興趣、一群可以聊天的朋友，或是一段令人難忘的旅行，看似平凡，卻可能成為生命中最珍貴的資產
那些一直想去的地方，為什麼總是沒有出發？
很多人的手機裡收藏著滿滿的景點和機票資訊，北海道等明年、冰島等有錢、歐洲等退休、京都等櫻花季，結果一年又一年，夢想始終停留在收藏夾裡。
很多人並非真的沒有時間，而是一直以為未來還有很多時間。直到生命無常再次出現在新聞裡，才發現最昂貴的從來不是機票，而是錯過的時間。
旅行真正迷人的地方，也不只是風景，而是在離開熟悉生活後，重新看見真正的自己。你會知道自己喜歡什麼、想過什麼樣的人生、想和誰分享眼前的風景，也有人在旅途中重新找回熱情，甚至做出改變人生的重要決定。
旅行不一定要很遠，也不一定要花很多錢，重要的是願不願意替自己出發一次。
有沒有一個人，你一直想見卻失去聯絡了？
看到驟逝新聞時，很多人第一個反應都是「好可惜，再也見不到了」。其實人生裡，也有很多曾經重要的人，學生時代的朋友、一起打拚的同事、照顧自己的長輩，因為搬家、工作或生活忙碌，慢慢失去了聯絡。
我們總告訴自己改天再約、有空再聯繫、等忙完再說，但很多關係，就是在一次次等待中逐漸淡去。
如果此刻腦海裡浮現某個名字，也許就是時候了，傳一則訊息、打一通電話、約一頓飯，說一句好久不見。因為有些人離開後，我們還能懷念；有些人離開後，留下的只有遺憾。
人生最可惜的事，通常不是做錯，而是沒做。
回頭看人生，真正讓人念念不忘的，往往不是失敗，而是那些沒開始的事。沒告白的人、沒完成的夢想、沒去過的地方、沒說出口的感謝、沒好好陪伴的人。
很多事情做了，或許結果不完美，至少不會一直留在心裡；反而那些從未開始的事，常常會在很多年後再次浮現，提醒自己曾經多麼渴望。
如果有想學的東西，就開始學；如果有想見的人，就去見；如果有想去的地方，就開始規劃。不要等到所有條件都完美，因為人生從來沒有真正完美的時機。
看完這則令人感慨的新聞，也許真正該問自己的，不是生命還有多久，而是接下來的日子想怎麼度過。
也許無法立刻辭掉工作去環遊世界，也許無法馬上完成所有夢想，但可以開始替自己留一點時間，1、2個月安排一次旅行、一年完成一個夢想、主動聯絡一位想念的人、培養一個喜歡的興趣、多陪伴重要的人，把那些一直放在心裡的願望，慢慢搬進生活裡。
人生真正珍貴的地方，不在於活了多久，而在於每一天是否活得足夠真實。希望未來回頭看時，記得的不只是開過多少會議、完成多少工作，而是曾經看過多少風景、愛過多少人、感受過多少幸福。
那些一起旅行的回憶、那些說走就走的勇氣、那些好好活過的日子，都會成為人生最溫暖的行李。
如果想了解更多相關資訊，可參考《如果明天是生命的最後一天：人生不用完美，只求不留遺憾！打造富足心靈的36堂課，找到獨一無二的幸福》
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