如果當下開車撞死張文會怎樣？律師點出難題 提自主防制暴力侵害權利

北捷4死隨機傷人案，民眾於中山捷運站附近西南誠品外獻花致意。 圖：周煊惠／攝

[Newtalk新聞] 北捷北車及中山站外19日發生隨機砍人案，兇嫌張文19日在台北車站、捷運中山站投擲煙霧彈，並發動隨機攻擊，連同自己在內造成4死11傷，在社群平台Threads上，有許網友討論，若當時在中山站外馬路上，有一輛車子直接衝撞撞死張文來阻止他接下來的砍人犯行，會有什麼法律後果。對此，律師顏紘頤點出1項難題，同時也提出了另一種思考，人民是否應該有自主防制暴力侵害的基本權利，而不是單純將正當防衛當作阻卻違法事由而已。

顏紘頤透過粉專「顏紘頤律師的綠紫黃三色書房」發文提到，在Threads上和自己前一篇關於北捷攻擊的文章都有很多人在討論：「如果當時誠品南西店有一輛車子直接撞死張文，開車的人會有什麼法律後果？」

顏紘頤表示，事後大家都已經知道張文的行為是真真切切殺傷人命的現實不法侵害，所以當時如果撞死他，應該也不算防衛過當或誤想防衛。但這都是事後往回看才能知道的事，沒有人是上帝，在事發當下，只是看到一個人在路中央向四方丟煙霧彈，就算手裡拿著刀，但並沒有衝過來攻擊汽車，也還沒開始向人群走去，這時，您怎麼知道他下一步要殺人？若沒有從網路或廣播得知台北車站有人丟了煙霧彈又殺人，您會想到他就是兇手嗎？這也是大家熱烈討論如果當下開車子撞他會有什麼法律責任的原因。

顏紘頤提到，大家常常看新聞都知道如果防衛過當還是會被判刑的（但有免除其刑的機會），如果是誤想防衛，例如人家只是在拍戲結果你把它當作真的兇殺案，那結果可能就更慘，明明是想做好事卻讓自己身陷囹圄變成壞事，這叫大家怎麼敢下定決心撞下去呢？

顏紘頤點出，關於這一個難題，是不是可以從另外一個角度思考：人民是否應該有自主防制暴力侵害的基本權利，而不是單純將正當防衛當作阻卻違法事由而已。

他指出，如果是從自我保護的角度思考，是否只能對現時不法侵害才能反擊？若判斷基準改成不得以超出防衛自己的程度反擊來犯暴力，是否會比較好一點？最後，顏紘頤認為，讓被侵害的被害人可以有更充裕的合法空間與彈性手段保護自己，而不用在保護自己的時候還要擔心動輒得咎，怕被法律處罰，這才是讓人信賴的法律。

