「如果總統是韓國瑜」 徐巧芯：不會提出這麼荒唐的條例

對於有媒體人質疑，「如果2028是韓國瑜當選總統？」需不需要堅強國防？國民黨立委徐巧芯反駁，「如果是總統是韓國瑜，我不認為會提出這麼荒唐的條例內容」，讓1.25兆成為規避監督的空白支票。徐巧芯並呼籲這位媒體人，多多關心無法提升合理待遇的基層士兵。

有媒體人指出，編列預算之前必須先有「母法」，「特別條例」並不是「預算案」，大家想看到細項、數量跟價格，等母法過了之後，才會有「預算案」送到立院來。

媒體人也在臉書提問，「如果2028是韓國瑜當選總統？」（替換盧秀燕、蔣萬安亦可），那2028的台灣，需不需要足以確保民主制度，保護國家主權的堅強國防？需不需要？

廣告 廣告

國民黨立委徐巧芯今（3）日在臉書反駁，「如果是總統是韓國瑜，我不認為會提出這麼荒唐的條例內容」，該編列的軍備盡可能的編入常規預算，特別預算則是看特殊品項另定之。

徐巧芯舉例，如果要額外採購無人機，可以制定「無人機戰力提升計畫採購特別條例」，要額外買海馬士可以制定「機動火箭及飛彈發射系統採購特別條例」，分門別類，框列預算實際、項目清晰。

徐巧芯認為，今天的特別條例可議之處不在於台灣要買武器，而是它寫了一大堆有的沒的，讓1.25兆成為未來將規避監督的空白授權支票。

例如，舉例：「台美共同研發及採購合作之相關設備系統」，基本上已經包山包海，就算美國賣很貴的子彈，但台灣可以製作的，也可以列在其中？這一點道理都沒有。支持國防，不等於要無腦支持政府的所有荒謬論述。

徐巧芯也呼籲媒體人，多多關心行政院不願意依法行政執行《軍人待遇條例》，遲遲無法提升合理待遇的基層士兵。

【看原文連結】