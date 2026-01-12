如果美國動武 伊朗高層威脅：將攻擊美國中東基地

伊朗威脅，如果美國先對伊朗動手，那麼伊朗將會攻擊美軍駐紮在中東的基地。而川普則回應說，如果伊朗膽敢這麼做，則會受到「前所未有的強烈回擊」。

伊朗民眾由於不滿貨幣暴跌，物價高漲而發起罷工示威，近兩個星期以來，抗議示威活動四起。據美聯社報導，伊朗當局強力鎮壓，已經造成超過500人死亡。而伊朗領導層也威脅，如果美國「先發制人」，對伊朗動武的話，伊朗將會攻美軍位在中東的基地。（葉柏毅報導）

華爾街日報報導，總部位在美國的「人權行動者新聞通訊社」指出，自從伊朗國內爆發大規模示威抗議以來，已經有1萬600人遭到拘留，而暴亂死者中，有490人為抗議民眾，48人為安全部隊。

由於街頭示威抗議持續升溫，伊朗總統裴澤斯基安11日晚間發表全國電視講話，重申伊朗的改革行動，他同時指控這波示威的背後，有「美國與以色列勢力在內部操控」。此外，保守派的伊朗國會議長卡利巴夫則表示，如果美軍先對伊朗動手，那麼伊朗一定還擊，目標鎖定美軍駐紮在中東的基地。

而美國總統川普，11日晚間表示對伊朗問題「在考慮一些非常強硬的選項」；川普在被問到，伊朗可能採取的報復威脅時，川普回應說，如果伊朗膽敢這樣做，那麼美國會以「伊朗未曾見過的強度」來回擊。