即時中心／徐子為報導



美國最高法院傳出最快將於20日針對總統川普的全球關稅政策做出裁決。對此，白宮國家經濟委員會主任哈塞特昨（16）天受訪透露，川普已有備案，若最高法院判決關稅違憲無效，將立即對全球進口商品徵收10%的全面性關稅，作為過渡期的緊急措施。





美國媒體《華爾街日報》（WSJ）報導，白宮國家經濟會議（National Economic Council）主席哈塞特於台灣時間今早，在福斯財經新聞網（Fox Business）上說：「我們可以立即恢復課徵10%的關稅，以填補大部分的缺口。」



他補充說明，之後美國聯邦政府還可轉用其他更持久的關稅徵收法律依據。包括1974年「貿易法」（Trade Act）第301條，或針對國安威脅的「貿易擴張法」（Trade Expansion Act）第232條。



哈塞特認為，上述法源可「填補我們在這些與各國達成的重大協議中已取得的成果」，而他指的是川普利用關稅，與各國政府所談成的各項貿易協定。





廣告 廣告

《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

原文出處：快新聞／如果美國對等關稅被推翻怎辦？白宮顧問：可先恢復徵10%應急

更多民視新聞報導

傳政院兩大咖將「御駕親征」！連任之路荊棘滿布？蔣萬安回應曝

民進黨大團結！拜會陳其邁請益 賴瑞隆：盼高雄延續幸福之都

傳台積電擴大在台投資！南科、嘉義「再蓋4座先進封裝廠」 業者回應了

